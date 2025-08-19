Quand Eddy fait sa première balade en Bugatti – "Dans le regard d’Eddy Clio" par Cédric Morançais

Alors que le XXè siècle tirait à sa fin, votre serviteur officiait encore de l’autre côté de la barrière. Comprenez par la que je travaillais alors pour un constructeur automobile dont l’appétit et l’ambition étonnaient. Le patron de l’époque, un certain Ferdinand Piëch, complétait alors le panel de marques du groupe Volkswagen en rachetant, Bentley, Lamborghini et Bugatti.

Après une tentative de renaissance, de l’autre côté des Alpes, assez désastreuse, ce dernier label est en déshérence lorsque le n° 1 allemand décide de l’acquérir. Nous sommes alors en 1998 et il faudra patienter deux années avant que le futur du plus prestigieux des constructeurs français ne soit visible aux yeux du grand public.

Un rêve éveillé

Comme tant d’autres visiteurs, Eddy a les yeux qui brillent lors de ce Mondial de l’automobile 2000 où, sur le stand Bugatti, trône l’étude de style EB 18/4 Veyron. Il faudra toutefois patienter un lustre supplémentaire pour que la production de celle qui se nomme alors Veyron 16.4 débute.

Dès le départ, Bugatti annonce que seuls 450 exemplaires de cette hypersportive seront assemblés. Les chances d’en croiser une dans la rue sont donc, proches du zéro absolu. Notre cher Eddy fait pourtant parti, en ce jour de novembre 2009, de ces chanceux. À se demander pourquoi il n’a pas eu l’idée, ce même jour, d’aller remplir une grille de Loto.

Ceux qui ont la chance de connaître Eddy sont unanimes : sa bonhomie et sa bonne humeur permanente ne peuvent que séduire. Et ce charme agit immédiatement. C’est sans aucun doute ce qui explique qu’il a pu mitrailler les plus belles voitures du monde avec l’aval de leur propriétaire.

C’est le cas de la Veyron immortalisée ici. Rappelons-le, croiser un exemplaire de ce modèle est déjà rarissime, surtout lorsqu’il arbore cette association de bleu et d’argent. Mais tomber sur une Veyron sur laquelle sont apposés, comme sur une "vulgaire" camionnette des stickers publicitaires, c’est assurément unique.

Pas besoin d’être un devin que la belle, l’une des rares à arborer des plaques françaises, appartient à l’un des dirigeants de la Compagnie des Bateaux-Mouches, à Paris. Sans se faire prier, l’homme accepte au jeu du shooting photo. Simplement pour faire plaisir à notre Eddy national ou appâté par l’idée de s’offrir un peu de publicité gratuite sur Caradisiac ? L’histoire ne le dit pas.

En revanche, ce qu’elle raconte, c’est que, après avoir passé un très long moment à photographier la Veyron sous tous les angles, Eddy est invité à prendre place sur le siège passager. Et c’est sans doute là le plus beau moment de cette journée magique.

Le propriétaire emmène, en effet, Eddy parcourir les rues de la capitale au volant de ce pur-sang. Et, de l’aveu même de notre cher collègue, il ne s’agit en rien d’une promenade de santé. La virulence des 1 001 ch délivrés par le W16 8.0 quadri-turbo, Eddy la ressent dans chaque cellule de son corps. L’exercice aurait de quoi faire hurler les actuels occupants de l’Hôtel de Ville de la Capitale, mais, il y a plus de 15 ans, les supercars qui faisaient hurler leur mécanique dans les beaux quartiers parisiens n’étaient pas si rares. Naturellement, cet exercice est à ne pas reproduire.

Pour Eddy, en tout cas, ces premiers kilomètres parcourus à bord d’une Bugatti Veyron seront, comme toutes les premières fois, à jamais inoubliables.

Pour découvrir la riche production photographique d'Eddy Clio, nous vous recommandons vivement de vous connecter à sa page Instagram.