Voitures électriques d’occasion : cette chute de prix que personne n’avait vu venir en 2025

Comme à chaque trimestre, le groupe La Centrale, dont Caradisiac fait partie, publie son baromètre des ventes. Évolution des prix selon les tranches d’âge ou les énergies, il permet de connaître avec précision l’évolution du marché de la seconde main.

Pour ce quatrième trimestre 2025, le focus est réalisé sur l’électrique. L’étude met en avant l’écart entre la moyenne du prix en neuf, de 42 992 €, et celle du prix en occasion, qui s’établit à 22 955 €. Un écart qui s’explique notamment par la baisse de l’offre en seconde main, de l’ordre de 935 €, soit 4,27 % en un an.

« Alors que trois véhicules sur quatre vendus en France le sont sur le marché de l’occasion, l’écart de plus de 22 000 € entre un véhicule électrique neuf et son équivalent d’occasion illustre le rôle central que joue désormais l’occasion dans l’accès à l’électrique. La baisse des prix de l’électrique d’occasion améliore donc concrètement l’accessibilité de cette motorisation pour les ménages, dans un contexte où l’occasion concentre désormais l’essentiel des ventes automobiles » souligne Guillaume-Henri Blanchet, Directeur Général adjoint de La Centrale.

Malgré une baisse lissée sur toute l’année, les VE ont vu leur prix augmenté au dernier trimestre à cause « d’un profond changement de l’offre ». La Centrale note que le marché de l’électrique d’occasion s’élargit et se diversifie, « avec un volume inédit de véhicules disponibles ». En effet, le site fait le constat d’une hausse des annonces de 38 % en un an ! Avec un catalogue de plus de 40 000 voitures, l’intérêt grandit également du côté des acheteurs via une hausse des consultations de 17 % sur la même période.

Pour Guillaume-Heuri Blanchet : « Pour la première fois, le marché propose un large choix de véhicules électriques dans tous les segments, ce qui le rend plus lisible et plus accessible pour les acheteurs. »

5 000 € de moins pour un Tesla Model Y

L’Observatoire met en avant quelques exemples probants. La Renault Zoé est ainsi passée d’un prix moyen de 13 925 € (T4 2024) à 11 990 € (T4 2025), soit une baisse de 14 %.

Du côté de Tesla, le Model 3 coûte 11,67 % de moins sur la même période avec un prix moyen de 26 490 €. Le Model Y fait encore plus fort avec une décote de 12,65 % et un tarif de 33 980 € en moyenne.

La Fiat 500e fait encore mieux (- 16,3 % et 15 890 €) alors que la palme revient à la Citroën Ë-C4 (-21,7 %) qui voit son prix moyen chuter de 5 000 € (17 990 €).

Alors, faut-il se précipiter pour acheter une voiture électrique ? Pas forcément puisque ces baisses généralisées « confirment une tendance de fond : le marché de l’occasion devient progressivement plus accessible. »