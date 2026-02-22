C’est ici que viennent mourir les Lotus électriques de développement

Il est possible de visionner sur la toile des vidéos qui font mal au coeur avec des berlines Mercedes Classe S en parfait état détruites sous des broyeuses. La raison ? Il s’agit d’anciens prototypes de développement à ne surtout pas mettre sur la route une fois le modèle définitif présenté. Chez Lotus, le problème de la fin de vie des voitures des ingénieurs semble moins urgent à régler.

Les images relayées par la page Instagram street_speed_chile dévoilent un parking étonnant. Sur les clichés, des Lotus électriques couvertes avec des autocollants typiques des prototypes camouflés sont négligemment empilées dans une casse. Le lieu situé en Chine près de Wuhan regorge de grandes berlines survoltées Emeya mais aussi de quelques exemplaires du SUV Eletre partageant de nombreux éléments avec la quatre portes.

Un stockage Geely ?

Les internautes évoquent aussi la présence de véhicules badgés Zeekr dans les environs. La raison est simple : Lotus et Zeekr font partie du même groupe chinois Geely sans doute à l’origine de cet entreposage un peu sauvage et sans doute provisoire.