ZF lâche l’affaire avec le vélo électrique

L’histoire a commencé comme un amour de vacances, mais avec la vision d’un petit lendemain. En 2018, ZF fait l’acquisition d’une partie de Sachs Micro Mobility avec pour objectif, de manger de grosses parts de marché sur la mobilité électrique. ZF propose le Centrix, un moteur désirable car compact, léger et peu énergivore. Le type de proposition chassant sur les terres de Fazua (qui sera l’acquisition de Porsche), avec l’ambition de supplanter Bosch. Rien que ça.

Un manque de clients

Ce Centrix, nous en avions déjà parlé sur Caradisiac.

Deux versions (90 et 75 Nm de couple) et tout un écosystème (écran, contrôleur, batterie et moteur) et une proposition en 48 V.

Des solutions intégrées aux vélos Stork ou Raymon. Mais ce dernier, pourtant partenaire au lancement du projet, a décidé de continuer avec Yamaha et… Bosch. Cocasse.

Puis, le nombre d’acteurs est désormais intenable tant les acteurs sont nombreux (Bosch, Pinion, Bafang, Ananda, Yamaha, Shimano, Mähle, Mivice, etc.), au point que Brose a cédé son business à Yamaha.

Le marché n’est plus aussi propice

Le hic, c’est que le marché du cycle n’est plus le même. Les quelques lecteurs qui le suivent ont certainement remarqué que les prix élitistes ont été sévèrement rabotés. Les promotions violentes (on trouve des vélos carbone route à assistance électrique en promotion à 2 500 euros contre 6 000 euros auparavant).

Les ventes sont moroses. La belle marge réalisable à la sortie du COVID n’est plus. Et seule une spéculation misant sur une progression très légère (mais réelle) du vélo électrique continue d’alimenter le fantasme d’un Eldorado du cycle.

Ajoutez à cela une législation très stricte qui limite drastiquement le levier d’évolution et vous obtenez une dépense importante dans un contexte propice à l’économie. La décision a été annoncée dans un communiqué financier le 23 janvier dernier.