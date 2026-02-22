Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
L’histoire du pilote français qui se crashe tout de suite puis gagne le rallye est encore plus folle qu’on ne le pensait

Cédric Pinatel

Vous ne verrez probablement jamais une image plus dingue que celle publiée par Jordan Berfa après sa victoire au rallye de Lloret de Mar. Et dans le détail, l’histoire est encore plus étonnante quand on voit l’état des pneus qui l’ont mené jusqu’à la victoire.

L'image publiée par Jordan Berfa sur son compte Facebook est tout simplement surréaliste.

C’était tout simplement la preuve qu’il ne faut jamais rien lâcher. Dans le cadre du rallye de Lloret de Mar, une épreuve traditionnellement organisée en début de saison en Espagne, le pilote Jordan Berfa et son copilote Kévin Mendrico s’élançaient à bord d’une Hyundai i20 N de la catégorie R5. Ils visaient la victoire au classement général mais dès le premier virage, tout a basculé.

Arrivé en nette survitesse et décrochant du train arrière, la voiture s’est retrouvée à sortir de la route et taper le talus de terre juste derrière. Elle a rebondi contre la terre puis quasiment « surfé » la glissière de sécurité avant de retomber sur la route. L’équipage est ensuite reparti le couteau entre les dents avant… de remporter le rallye après un parcours parfait juste après ce premier virage chaotique !

Même le pneu a tenu

Les vidéos montrant la sortie de route étaient impressionnantes, mais la photo publiée par Jordan Berfa sur son compte Facebook est carrément surréaliste. La voiture a vraiment réalisé une figure de style avant de retomber quasiment intacte.

A propos des dégâts, d’ailleurs, Jordan Berfa a apporté quelques précisions : « très peu de dégâts malgré la vidéo qui paraît impressionnante », explique-t-il. « Je tiens à remercier Michelin qui nous fournit des pneus de grande qualité. Comme vous pouvez voir sur la photo, le rail de sécurité nous a découpé le pneu jusqu’à la carcasse, on a pu continuer la spéciale sans crever et en signant le temps scratch ».

Une image du pneu entaillé par la glissière de sécurité. Image : Facebook/Jordan Berfa.
Une image du pneu entaillé par la glissière de sécurité. Image : Facebook/Jordan Berfa.

Ça se joue parfois à peu de choses

S’il fallait illustrer à quel point le sport automobile se joue parfois à peu de choses, voilà clairement l’exemple parfait. Que se serait-il passé si la voiture avait tapé à quelques millimètres de là ? Si l’entaille sur le pneu avait été à peine plus profonde ? Ici, en tout cas, la chance est tombée du bon côté. Et c’est magnifique !

