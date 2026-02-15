Il se fracasse dans le décor dès le premier virage mais finit par gagner le rallye !
C’est difficile à croire en voyant les images de l’accident survenu au tout premier virage du rallye de Lloret de Mar, mais c’est bien le pilote français Jordan Berfa qui a réussi à s’y imposer. Comme quoi, rien n’est jamais perdu…
« Rien ne sert de courir, il faut partir à point », tout le monde le sait. Mais Jean de La Fontaine aurait aussi pu écrire que pour gagner un rallye, il faut aussi éviter de se planter dans les arbres au premier virage.
Voilà pourquoi les espoirs de victoire de Jordan Berfa, le champion de France des rallyes Terre en 2017, se sont sacrément réduits au moment où l’arrière de sa Hyundai i20N R5 est venu percuter le rail et un talus dès les tout premiers mètres du rallye de Lloret de Mar le week-end dernier.
Une fin miraculeuse
Miraculeusement, la sportive coréenne n’a fait que rebondir contre la terre et glisser sur le rail avant de revenir sur la route. Sans gros dégâts dans l’aventure, la voiture a pu continuer sur sa lancée et Jordan Berfa, repartir le couteau entre les dents.
Avec son copilote Kévin Mendrico, il a aligné les secteurs au point de coiffer au poteau, comme le rappellent les journalistes d’Auto Hebdo, la paire Toni Fornié & Patricia Saiz sur leur Skoda Fabia R5. Une autre Skoda Fabia R5 a complété le podium, avec le pilote français Arnaud Genesca copiloté par Valentin Augé. 104 équipages étaient au départ de l’épreuve.
La vidéo de la caméra embarquée, visible juste ci-dessous, est encore plus sidérante à regarder : il y a vraiment un ange gardien qui a décidé de remettre la voiture sur la route !
Pendant ce temps, le WRC en Suède
Dans la discipline reine du rallye, pendant ce temps, les pilotes du championnat du monde s’affrontaient en Suède ce week-end après le Monte-Carlo remporté par le jeune Oliver Solberg il y a quelques jours. C’est l’Anglais Elfyn Evans qui l’a emporté devant le Japonais Katsuta Takamoto et le Finlandais Pajari Sami. Oliver Solberg finit quatrième et perd la tête du championnat au profit d’Elfyn Evans. Les Toyota signent un quadruplé impressionnant loin devant les Hyundai.
