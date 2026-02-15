Les marques dévoilent de plus en plus de modèles électriques, mais certaines d’entre elles veulent faire vivre les modèles thermiques le plus longtemps possible. C’est le cas de Volkswagen qui bien qu’ayant une gamme de véhicules électriques qui s’élargit de plus en plus, met toujours en avant ses modèles thermiques, dont les plus sportifs d’entre eux.

Ainsi le nouveau Volkswagen T-roc qui vient d’arriver sur le marché propose son lot de motorisations thermiques désormais électrifiées. Tout d’abord, il y a le bloc 1.5 eTSI à micro-hybridation 48V en 116 et 150 ch avec boîte DSG7, il s’agit du même moteur que la Golf, ce même moteur thermique va être disponible dans le courant de l’année en version full-hybrid (à la manière de Toyota) de 136 et 170 ch.

Le malus devrait perturber les ventes en France

Il existera aussi dans la gamme du nouveau Volkswagen T-Roc des versions quatre roues motrices (4Motion), mais frappées d’un malus important chez nous, elles ne devraient être disponibles que chez nos voisins du continent européen. Et puis, tout en haut de la gamme, il y aura le Volkswagen T-Roc R avec un moteur thermique qui devrait atteindre voire dépasser les 333 ch. Une belle bête, qui en France souffrira d’un gros malus qui devrait le condamner à faire de la figuration sur notre marché, la précédente génération du Volkswagen T-Roc R écopait déjà d’un malus de plus de 26 000 € en 2025 ! C’est la nouvelle génération du Volkswagen T-Roc R qui est actuellement en essai du côté de la Scandinavie. Et son style, bien que camouflé en partie par de l’adhésif semble conforme aux dessins que l’on a pu voir en fin d’année dernière.

Moteur 2 litres turbo, 333 ch, quatre roues motrices

Sur les photos de nos chasseurs de scoop, on constate que la face avant affiche encore des adhésifs qui camouflent en partie les imposantes prises d’air. Même si sa carrosserie est encore vêtue d’un camouflage, le modèle affiche une allure sportive et dynamique. Et en regardant la poupe de ce véhicule, il est impossible de passer à côté du double échappement, tandis que l’on aperçoit au travers des jantes de très beaux étriers de freins bleus. Sous le capot de ce modèle on trouvera un bloc quatre cylindres turbo de deux litres de cylindrée qui devrait bénéficier d’une hybridation légère 48V, il se verra associé à une boîte automatique, tandis que la puissance développée sera transmise aux quatre roues. Pour le fun, un mode « drift » sera de la partie, il s’agira du même système que celui qui équipe déjà les Volkswagen Golf R et Audi RS3.