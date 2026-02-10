Comment un trafiquant a modifié sa Golf pour transporter 137.000 euros de cocaïne sous le capot

Les faits remontent au 26 janvier 2026. Ce jour-là, les douanes de la direction régionale de Perpignan effectuaient des contrôles sur l’autoroute A9 dans l’Aude. Outre des camions dont l’un a été perquisitionné avec une grosse quantité d’herbe de cannabis a bord, leur attention s’est portée sur un automobiliste albanais roulant en Volkswagen Golf.

Arrêté à 17h10 ce jour-là à la hauteur de Bages, ce conducteur roulait dans le sens du sud vers le nord lorsqu’il a été intercepté par la brigade de surveillance intérieure de Narbonne. Seul à bord de son véhicule, il a expliqué aux fonctionnaires remonter depuis Gérone en Espagne jusqu’à Vannes dans le Morbihan.

Les douaniers ont approfondi leurs recherches…

Comme le rapportent les journalistes d’Actu.fr, les douaniers ont alors décidé d’approfondir leurs recherches en doutant de la version de l’automobiliste. Il n’y avait pourtant rien de suspect à l’intérieur de la voiture ni dans la baie moteur… jusqu’au moment où le chien renifleur s’est mis à aboyer près de la mécanique.

Surprise : ils ont découvert que la batterie 12 volts du véhicule avait été évidée et contenait en fait 2,74 kg de cocaïne conditionnée sous vide. Jugé seulement trois jours plus tard, l’automobiliste a été condamné à 20 mois d’emprisonnement avec incarcération immédiate en plus d’une amende de 137 000€, soit la valeur estimée de la marchandise trouvée dans sa Golf.

Mais comment la voiture fonctionnait-elle ?

Comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessous, la batterie 12 volts de la Golf possédait tout de même une « vraie » mini-batterie à l’intérieur près de la marchandise illicite. Un système bricolé pour alimenter en électricité le moteur et assurer toutes les fonctions de base de la voiture. Certes, un tel dispositif n’aurait sans doute pas pu servir le véhicule correctement pendant très longtemps. Et la mise en place de cette stratégie n’a donc pas été une franche réussite pour son auteur…