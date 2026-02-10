De 500 000 à 70 millions de dollars : le mieux payé des pilotes de Formule 1 en 2026 n'est pas le champion en titre

Tous les pilotes du monde rêvent d’intégrer la grille du championnat du monde de Formule 1. La discipline reine du sport automobile, devenue plus médiatique encore depuis le tournage de la série « Drive to Survive » sur Netflix qui a tant plu aux néophytes, est connue pour faire courir les voitures les plus rapides de la planète. Et les places y sont très chères, même si on comptera deux pilotes de plus cette saison sur la grille grâce à l’arrivée de la nouvelle écurie Cadillac en plus de McLaren, Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Audi, Alpine, Williams, Haas et de Racing Bulls.

Et cette année encore, les salaires des meilleures pilotes de Formule 1 ressemblent à ceux des footballeurs les plus côtés et surpassent ceux des grands patrons des constructeurs. D’après le site RacingNews365, c’est Max Verstappen qui gagnera le plus avec environ 70 millions de dollars de salaire fixe, en plus d’éventuels bonus en cas de très bons résultats sur la saison 2026.

Hamilton reste deuxième

D’après la même source, c’est Lewis Hamilton qui se trouve à la seconde place du classement des pilotes de Formule 1 les mieux payés cette année. Malgré des résultats très décevants pour sa première saison chez Ferrari en 2025, il toucherait environ 60 millions de dollars de salaire fixe hors primes. C’est nettement plus que pour son jeune coéquipier Charles Leclerc, qui gagnerait 34 millions d’euros de salaire fixe avant prime exactement comme George Russell chez Mercedes. Derrière, on trouve le champion du monde 2025 Lando Norris avec 30 millions de dollars avant primes et Fernando Alonso avec 20 millions.

Carlos Sainz (13 millions), Oscar Piastri (13 millions), Pierre Gasly (12 millions), Alex Albon (12 millions) et Lance Stroll (12 millions) complètent la liste des pilotes avec un salaire à sept chiffres.

500 000 dollars minimum

Le débutant de Racing Bulls Arvid Linblad et le pilote d’Alpine Franco Colapinto toucheront tous les deux au moins 500 000 dollars sans les primes. Rien à voir avec les niveaux atteints par les pilotes les plus capés du plateau, mais le chiffre reste objectivement sacrément intéressant pour un tel métier de rêve. Même si la pression exercée à ces niveaux n’a évidemment rien à avoir avec celle d’un métier plus classique…

Les salaires 2026 des pilotes de F1 d'après Racing365 (en millions de dollars)

Max Verstappen 70 millions

Lewis Hamilton 60 millions

Charles Leclerc 34 millions

George Russell 34 millions

Lando Norris 30 millions

Fernando Alonso 20 millions

Carlos Sainz 13 millions

Oscar Piastri 13 millions

Pierre Gasly 12 millions

Alex Albon 12 millions

Lance Stroll 12 millions

Sergio Pérez 8 millions

Nico Hülkenberg 7 millions

Esteban Ocon 7 millions

Isack Hadjar 5 millions

Valtteri Bottas 5 millions

Gabriel Bortoleto 2 millions

Kimi Antonelli 2 millions

Oliver Bearman 1 million

Liam Lawson 1 million

Franco Colapinto 0,5-1 million

Arvid Lindblad 0,5-1 million