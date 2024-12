Des Cadillac à moteur Ferrari, ça va vraiment se faire !

Figurant déjà dans la catégorie reine de l’endurance en IMSA et dans le championnat WEC, Cadillac prépare son arrivée en Formule 1. Dès 2026, la marque de la General Motors rejoindra Ferrari, Mercedes, Red Bull, Aston Martin, Alpine, McLaren et les autres écuries privées via une toute nouvelle structure montée en partenariat avec Andretti Global, grosse écurie de course américaine.

Cadillac utilisera son propre moteur dans cet engagement en Formule 1, mais il ne sera pas prêt avant l’année 2028 au minimum. Pour les saisons 2026 et 2027, le constructeur américain devait ainsi racheter un moteur « client » comme le feront Williams (Mercedes), Haas (Ferrari), McLaren (Mercedes), Alpine (Mercedes) ou encore Aston Martin dans un nouveau partenariat exclusif avec Honda.

Cadillac-Ferrari !

Et c’est ainsi Ferrari qui a été choisi par le constructeur américain, comme viennent de l’officialiser les deux parties. Comme le notent les journalistes d’Auto Hebdo, Ferrari se garde bien de citer le nom de « Cadillac » dans son communiqué officiel. L’écurie de la marque au cheval cabré fournira en tout cas le V6 hybride mais aussi la boîte de vitesses, sachant que le groupe motopropulseur des Formule 1 changera beaucoup réglementairement à partir de 2026.

Il y a aura donc bientôt des Cadillac à moteur Ferrari et quand on connaît un peu l’histoire des voitures de sport, c’est assez singulier. Dans les années 60, ce sont plutôt les petites marques italiennes qui utilisaient des mécaniques américaines (De Tomaso, Bizzarrini, Iso Grifo. Certes, on est dans le hors sujet total par rapport à la Formule 1…