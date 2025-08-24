Exagon Furtive e-GT : la GT française très furtive

Luc Marchetti sait de quoi il parle. L’ingénieur est un spécialiste du sport auto, de ses châssis particuliers et de ses moteurs qui le sont tout autant. Au début de ces années 2000, il travaille pour différents préparateurs à la conception d’autos engagées en championnats GT, rallye, et rallycross.

Il découvre également une autre discipline : la course sur glace, aux côtés de Max Mamers, patron et instigateur du trophée Andros, pour qui il met au point ces engins très particuliers. De quoi monter sa propre boîte, ce qu’il fait dès 2004 en fondant Exagon Engineering, aux abords du circuit de Magny-Cours.

De la glace au bitume

Très vite il découvre les vertus de l’électrique, surtout appliqué à la glace ou ses sessions de courses très courtes, ou l’autonomie des batteries n’est pas un souci. En 2007, il fonde Exagon Motors, et travaille à ce projet pendant trois ans, jusqu'en 2010, l'année ou ses petits bolides à watts font leur apparition sur les circuits gelés.

Mais en parallèle, Marchetti a décidé de s’en aller voir ailleurs que sur la glace. Il est persuadé qu’une GT de route électrique est la panacée. Voilà deux ans qu’un certain Elon Musk fabrique un roadster, plutôt remarqué, en Californie, et il n’y a pas de raison que dans la Nièvre on ne fasse pas aussi bien. Comme Musk, il est persuadé qu’une électrique qui n’est pas moche a ses chances et même si elle est chère, elle trouvera ses clients.

Dans son atelier, il développe une auto de A à Z. Le châssis est en fibre de carbone et les batteries, comme celle de l’Américaine sont planquées dans le plancher, au centre du véhicule, pour un centre de gravité ultra-bas et une répartition des masses aux petits oignons. Résultat : 400 ch et un 0 / 100 km / h exécuté en 3,5 s.

L’affaire est on ne peut plus sérieuse et les partenaires, plutôt prestigieux, répondent présent. Michelin veut bien développer des pneus, Saft s’occupe des batteries et Siemens travaille sur le moteur. La Furtive se veut haute couture et un système audio personnalisé et très haut de gamme est développé par Focal.

Toute cette ingénierie est prête lorsqu’à l’automne 2010, Marchetti s’offre un stand et dévoile sa Furtive e-GT au Mondial de l’auto à Paris. La ligne est classique pour une GT, car Exagon ne souhaite surtout pas que la voiture fasse « électrique » avec un design trop avant gardiste. Ce qui n’empêche pas Marchetti d’avancer des chiffres d’autonomie très précis, à des vitesses très précises.

Une auto trop en avance ?

Ainsi, à 200 km/h, la Furtive serait capable d’effectuer 130 km et 400 km, à 50 km / h. En cycle mixte, elle pourrait tenir 280 km. Pas mal pour l'époque et l’accueil et plutôt enthousiaste au salon, plus en tout cas que dans les bureaux de vente.

La Furtive devait être fabriquée à 150 exemplaires et coûter 400 000 euros. Au final, seuls quelques rares exemplaires quitteront Magny-Cours. L’entreprise a continué tant que bien que mal à produire des autos électriques pour le trophée Andros, jusqu’à l’an passé, lorsque Max Mamers a déclaré forfait et arrêté sa ronde hivernale faute de neige. Le réchauffement climatique a eu la peau de l’Andros et d’Exagon.