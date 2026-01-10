L’Arabie saoudite va se lancer dans la production automobile avec un premier véhicule étonnant, un SUV au style extravagant.

Ceer Motors est un constructeur automobile émergent basé au Moyen-Orient. Il s’est fait un nom ces dernières années grâce à son approche novatrice de la mobilité électrique. Cette entreprise fondée en 2022 est issue d’un partenariat qui réunit le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite et le groupe taïwanais Foxconn, spécialisé dans la fabrication de produits électronique. Par ailleurs, Ceer Motors collabore également avec des constructeurs et équipementiers automobiles européens, c’est d’ailleurs Rimac qui va fournir les systèmes de propulsion à haute performance pour les modèles créés par Ceer.

En ce qui concerne l’automobile d’un futur proche, Ceer Motors a une vision claire. L’entreprise veut créer des véhicules zéro émission qui allieront l’innovation technologique et la mobilité durable. L’entreprise ambitionne de révolutionner l’industrie automobile au Moyen-Orient et même au-delà en proposant des véhicules de haute qualité et respectueux de l’environnement.

Style extravagant pour un SUV

Et ce que l’on peut dire, c’est que le premier modèle que la marque compte commercialiser est pour le moins original. S’il est bien dans l’air du temps en utilisant une motorisation électrique et en voulant intégrer la catégorie des SUV, plébiscitée dans le monde entier par de nombreux automobilistes, il diffère des SUV que l’on croise dans la rue par un style et un profil en coin que l’on croyait réservés à quelques concept-cars, on se rappelle la superbe Alfa Romeo Carabo de 1968, œuvre de Marcello Gandini. Affichant des lignes moins séduisantes que la sportive italienne, le SUV de Ceer Motors devrait faire sensation lors de son apparition sur la route. Ce SUV qui est un véhicule relativement imposant est de plus, doté de portes papillon. Il s’agit d’un véhicule premium avec une motorisation provenant de chez Rimac mais aussi des composants haut de gamme de chez BMW et une architecture électronique et infrastructure digitale gérée par Foxconn. On le voit, pour son premier modèle, Ceer Motors n’a pas fait les choses à moitié.

Un SUV puis une grande berline de luxe pour commencer

Ce modèle qui est à l’opposé, par sa forme, des BMW X2, Mercedes GLA ou autre Audi Q3, devrait avoir d’assez bonnes capacités en tout-terrain grâce à sa garde au sol élevée, ses grosses roues et ses suspensions à grand débattement. Mais ce ne sera pas le seul modèle de la marque d’Arabie saoudite puisque Ceer Motors veut également produire une grande berline de luxe aux lignes épurées. S’inspirera-t-elle des lignes de ce SUV ? On devrait en savoir plus très bientôt, car la marque Ceer Motors étant très active sur les réseaux sociaux et elle avait d’ailleurs dévoilé (sur une vidéo) quelques éléments du design de son SUV, dont les jantes et la signature lumineuse.