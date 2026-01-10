On a peut-être déjà trouvé l’aileron le plus étrange de l’année 2026

On attendait depuis novembre 2025 la matérialisation du savoir-faire du nouveau département de personnalisation italien Bottegafuorisere. L’entité chargée de donner une identité unique à quelques voitures de chez Alfa Romeo et Maserati dévoile au salon de Bruxelles sa première réalisation : la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. Une grande berline à l’aérodynamique surprenant.

La tricorps sportive imaginée en partenariat avec l’équipe Luna Rossa du bateau monocoque engagée dans la compétition de voile America’s Cup dispose d’une présentation spécifique. Elle adopte un nouveau bouclier, un pare-chocs arrière revu, des bas de caisse redessinés et un aileron en deux parties sur la malle. L’ensemble fait généreusement appel au carbone mais aussi à des bandes Luna Rossa et des emblèmes Alfa Romeo rouge sang ainsi que des jantes personnalisées. Détail amusant, un morceau de voile sur la planche de bord accompagne les sièges baquets Sparco revus avec les couleurs des gilets de sauvetage de l’équipage.

Déjà sold out

Bien que très spéciale, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa par Bottegafuorisere ne sera produite qu’à 10 exemplaires seulement. Pour les intéressés, il est trop tard. Toutes les voitures sont déjà vendues.