On a peut-être déjà trouvé l’aileron le plus étrange de l’année 2026
En attendant l’éventuel lancement d’une remplaçante spirituelle de l’Alfa Romeo 8C, voici l’étonnante Giulia Quadrifoglio Luna Rossa fruit du département Bottegafuorisere. Un modèle lancé en 10 exemplaires seulement avec un aileron pour le moins insolite.
On attendait depuis novembre 2025 la matérialisation du savoir-faire du nouveau département de personnalisation italien Bottegafuorisere. L’entité chargée de donner une identité unique à quelques voitures de chez Alfa Romeo et Maserati dévoile au salon de Bruxelles sa première réalisation : la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. Une grande berline à l’aérodynamique surprenant.
La tricorps sportive imaginée en partenariat avec l’équipe Luna Rossa du bateau monocoque engagée dans la compétition de voile America’s Cup dispose d’une présentation spécifique. Elle adopte un nouveau bouclier, un pare-chocs arrière revu, des bas de caisse redessinés et un aileron en deux parties sur la malle. L’ensemble fait généreusement appel au carbone mais aussi à des bandes Luna Rossa et des emblèmes Alfa Romeo rouge sang ainsi que des jantes personnalisées. Détail amusant, un morceau de voile sur la planche de bord accompagne les sièges baquets Sparco revus avec les couleurs des gilets de sauvetage de l’équipage.
Déjà sold out
Bien que très spéciale, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa par Bottegafuorisere ne sera produite qu’à 10 exemplaires seulement. Pour les intéressés, il est trop tard. Toutes les voitures sont déjà vendues.
Photos (12)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération