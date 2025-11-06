Alfa Romeo et Maserati vont concevoir leurs autos d’exception ensembles

Depuis le début du siècle, Alfa Romeo se lance régulièrement dans des projets spéciaux pour proposer des modèles très exclusifs en marge de sa gamme « normale ». Il y a eu évidemment la 8C Competizione, puis plus récemment la 33 Stradale. Ces deux modèles étaient basés sur une architecture de Maserati (la GranTurismo pour la première et la MC20 pour la seconde).

Alors que ce genre de démarche devrait se reproduire à l’avenir, le groupe Stellantis vient d’annoncer la naissance du département Bottegafuoriserie qui vise à centraliser les activités les plus haut de gamme du groupe. Le principe est simple : rassembler les projets « spéciaux » visant à concevoir des modèles en toute petite série du genre de l’Alfa Romeo 33 Stradale dans le même département.

Pour les Italiennes d’exception de Stellantis

Bottegafuoriserie s’occupera aussi bien des routières d’exception que de modèles réservés au circuit (avec l’expertise de Maserati Corse). Et l’enseigne permettra par ailleurs un très haut degré de personnalisation.

D’après les journalistes anglais d’Autocar, ce programme prévoit la conception d’une Maserati spéciale basée sur la GranTurismo actuelle et équipée d’une boîte manuelle (accouplée au V6 biturbo). Mais aussi d’une Alfa Romeo basée sur la même architecture technique, ce qui en ferait une remplaçante spirituelle de la 8C.

Et le redressement de Maserati ?

Rappelons que le groupe Stellantis va devoir remettre sur pied Maserati qui se trouve toujours dans une situation presque désespérée avec des ventes qui pourraient passer sous les 10 000 voitures cette année 2025. Ce redressement passera inévitablement par le développement de nouveaux modèles. Chez Alfa Romeo, pendant ce temps, les futures nouveautés familiales ont été retardées de quelques années.