Le starter de 7h00

Stellantis livre une Maserati MCPURA aux Carabinieri italiens pour sauver des vies

Dans Faits Divers / Insolite / Autres faits divers / insolite

Manuel Cailliot

Pour la première fois de leur histoire, les "Carabinieri" italiens se font livrer une Maserati. Un modèle MCPURA doté d’un V6 biturbo de 630 ch. Une Giulia Quadrifoglio vient aussi grossir les rangs de la flotte haute performance transalpine. Leur mission : transporter des organes rapidement et en toute sécurité. Les clés ont été remises de la main même d’Antonio Filosa, tout récent nouveau DG de Stellantis.

Le partenariat entre Stellantis (après FCA et FIAT) et l’équivalent de nos gendarmes en Italie ne date pas d’hier, mais c’est bien une première qui a eu lieu hier 27 octobre, puisque ce sont les clés d’une Maserati MCPURA coupé qui ont été remises à Rome par Antonio Filosa, nouveau Directeur Général de Stellantis, au Commandant général des Carabinieri, C.A. Salvatore Luongo.

On se souvient que les forces de Police transalpines ainsi que les Carabinieri sont des habitués des autos aussi tape à l’œil que surpuissantes dans leur flotte, puisqu’ils ont déjà utilisé des Ferrari 458, des Lamborghini Gallardo, Huracan, Urus, ou des Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Et ils comptent donc désormais dans leur garage de supercars leur première Maserati !

Les clés de la Maserati MCPURA et de l'Alfa Romeo Quadrifoglio ont été remises à Rome par Antonio Filosa, DG de Stellantis, au Commandant général des Carabinieri, Salvatore Luongo (3e et 4e personnes à partir de la droite).
Les clés de la Maserati MCPURA et de l’Alfa Romeo Quadrifoglio ont été remises à Rome par Antonio Filosa, DG de Stellantis, au Commandant général des Carabinieri, Salvatore Luongo (3e et 4e personnes à partir de la droite).

Une MCPURA mise aux couleurs institutionnelles par le Maserati Centro Stile, dotée de tout l’attirail des véhicules de service (sirène, gyrophares), mais surtout d’un V6 Nettuno biturbo de 630 ch, qui envoie sa puissance et ses 720 Nm de couple aux roues arrière, lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes, et d’atteindre 325 km/h en vitesse de pointe. Probablement un peu moins à cause ici de la rampe de gyros !

Cette auto sera dédiée à des missions médicales, plus précisément des transports express d’organes, et de sang, comme le furent les Lamborghini Huracan de la "Polizia" en leur temps. Écrin de luxe et de sportivité, donc, pour les reins, cœurs ou foies à transporter en urgence entre hôpitaux italiens.

Cette MCPURA est accompagnée d’un exemplaire supplémentaire d’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, dans la même livrée officielle, et également affectée à des missions médicales. Elle n’est pas la première de la flotte, et loin d’être la première Alfa dans les rangs des forces de l’ordre puisque la collaboration entre les Carabinieri et la marque italienne, dans le groupe Stellantis depuis 2021, date précisément de 1951.

Une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio supplémentaire a également rejoint hier le garage des Carabinieri.
Une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio supplémentaire a également rejoint hier le garage des Carabinieri.

On rappelle que la Giulia Quadrifoglio abrite sous son capot un V6 biturbo de 520 ch qui envoie sa puissance aux roues arrière et est dotée d’un autobloquant mécanique. Elle atteint les 100 km/h en 3,9 secondes et atteint les 308 km/h en vitesse de pointe.

