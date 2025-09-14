Quelles seront les nouveautés à voir sur le stand Maserati au salon de Lyon ?

Initialement commercialisé avec des moteurs turbo essence à quatre cylindres (300 ou 330 ch) ou V6 (530 ch), le Grecale se décline désormais en une version Folgore 100 % électrique, forte de 550 ch et capable d'un 0 à 100 km/h en 4s1. Si la capacité de batterie de 105 kWh paraît confortable, l'autonomie en cycle mixte ne dépasse pas 500 km. Un peu juste comparé au rayon d'action d'un Porsche Macan, d'autant que la puissance de charge en courant continu reste limitée à 150 kW…

Doté d'une batterie à la capacité légèrement inférieure à celle du SUV, le coupé Granturismo Folgore ne va pas plus loin avec un "plein" malgré un profil plus aérodynamique : seulement 435 km en cycle mixte WLTP/ Mais il recharge mieux (270 kW en DC). Surtout, il accélère très fort avec notamment un 0 à 100 km/h en 2s7 grâce à ses trois moteurs délivrant 761 ch aux quatre roues. De quoi faire pâlir la version Trofeo dotée du fameux V6 suralimenté de 550 ch…

Dérivée de la MC20 Coupé, la GT2 Stradale dispose d'un V6 bi-turbo de 3,0 litres légèrement revu. Si la puissance grimpe de 10 destriers pour atteindre 640 ch, le couple maximal tombe de 10 Nm à 720 avec une cartographie plus pointue. Parallèlement, un régime draconien permet de perdre 60 kg pour limiter la masse à 1 365 kg à sec. De quoi améliorer les performances, le 0 à 100 km/h étant gobé en 2s8 et la vitesse de pointe atteignant 324 km/h. Par ailleurs, l'aéro a été améliorée avec notamment la génération de 500 kg d’appui à 280 km/h.

Si limer du pneu sur circuit vous importe peu, vous pouvez toujours vous contenter d'une moins radicale MCPura, version restylée de la MC20 sortie en 2020 avec des prises d’air redessinées et un bouclier arrière évoquant la Stradale. À bord, la nouvelle venue préfère l’Alcantara de série plutôt que le cuir, le volant change de forme et l’interface numérique reçoit des améliorations. Techniquement, pas de changement, le V6 biturbo de 3,0 litres développe toujours 630 ch. Notez que la variante cabriolet Cielo est toujours au catalogue.