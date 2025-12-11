Toyota Aygo X restylé : rendez-vous demain pour les premières images en direct de l’essai

Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Toyota Aygo X se restyle et change complètement de philosophie moteur. En effet, sous une robe largement revue sur la face avant, il adopte en lieu et place de son tout petit moteur 1.0 72 ch atmosphérique, le bloc hybride de la Yaris de 116 ch. Retrouvez-nous demain pour les premières images, en direct de l’essai.

Les constructeurs sont nombreux à déserter le segment des minicitadines. Pas Toyota, qui au contraire propose toujours une offre sur le segment. La toute petite Aygo a certes disparu du catalogue, mais le Aygo X, qui en est une version quelque peu « crossover », est lui toujours là. Et après plus de 3 ans et demi de carrière, il subit un restylage profond, qui va modifier complètement l’offre.

En effet, au-delà des modifications esthétiques, qui se concentrent sur la face avant, avec de nouveaux bouclier, calandre, optiques, capot, ce qui transforme complètement la physionomie, le plus petit des crossovers du marché révolutionne aussi son offre moteur.

Fini le 3 cylindres 1.0 de 72 ch atmosphérique, quelque peu anémique, en tout cas très juste pour emmener sereinement l’Aygo X en dehors des villes (0 à 100 en 14,9 s.). Place à une motorisation full hybride, en provenance de la Yaris et du Yaris Cross. Il s’agit d’un 3 cylindres 1.5 de 91 ch, secondé par un moteur électrique de 80 ch, pour une puissance cumulée de 116 ch.

Les performances font évidemment un bond en avant, avec un 0 à 100 désormais abattu en 9,2 s. Plus rien à voir, et logique avec 44 ch de plus sous la pédale de droite. La consommation est en baisse au passage puisqu’annoncée inférieure à 4 litres, pour 85 g de CO2/km minimum.

On voit aussi apparaître une nouvelle finition GR Sport, comme sur la Yaris, avec une présentation spécifique. C’est celle que nous aurons à l’essai dès demain, et vous pourrez retrouver dans la journée nos premières images en direct de l’essai, qui se déroulera dans la région de Florence, en Italie.

