Voici la nouvelle entrée de gamme électrique de MG en Europe

Cédric Pinatel

Après le SUV S6, le constructeur automobile chinois MG se fait à nouveau couper l’herbe sous le pied par l’EuroNCAP. Sa toute nouvelle MG4 a été d’abord découverte par l’organisme testant la sécurité des véhicules neufs. Elle va former l'entrée de gamme électrique en Europe, aux côtés de la MG4 actuelle qui va poursuivre sa carrière.

Voici la nouvelle entrée de gamme électrique de MG en Europe
La nouvelle MG4 n'a plus rien à voir avec le modèle qu'on connaissait jusqu'à présent. Et elle va cohabiter chez nous avec cette dernière.

Depuis 2022, Mg commercialise sur le marché européen la MG4. Compacte 100 % électrique, la Chinoise arborant le badge de la marque anglaise propriété du géant SAIC s’est très bien vendue sur le Vieux Continent lors de sa première année (lorsqu’elle coûtait 10 000€ de moins que ses concurrentes de chez Renault et Volkswagen).

Ses ventes se sont ensuite effondrées, y compris chez nous où elle a été exclue du bonus écologique à partir de la fin de l’année 2023 (même si elle bénéficie toujours de grosses remises proposées par MG France).

Il y a quelques mois, MG a lancé en Chine une toute nouvelle MG4 EV affichant des lignes très différentes de « notre » Mg4. A cette époque, on pensait qu’il s’agissait d’un modèle spécifique au marché local et les communicants du constructeur nous précisaient que la MG4 européenne resterait différente.

En fait, la MG4 EV va venir chez nous

Mais surprise : dans sa dernière salve de crash-tests, l’EuroNCAP expose une nouvelle voiture nommée « MG4 EV » qui obtient la note maximale de cinq étoiles. Et cette MG4 EV affiche exactement les mêmes lignes que la MG4 dévoilée en Chine en mars dernier.

Voilà la nouvelle MG4 EV en très mauvaise posture (mais c’est pour la bonne cause dans le cadre des crash-tests de l’EuroNCAP).
D'après nos informations, cette MG4 EV va en fait former l'entrée de gamme électrique de MG en Europe avec de petits batteries LFP (en 43 et en 54 kWh). Elle dispose d'une transmission aux roues avant et la MG4 européenne, elle, va basculer sur un positionnement plus haut de gamme en se restylant et en se focaliser sur les variantes X-Power et grande autonomie. Cette dernière bénéficiera très prochainement d'un restylage.

Une vraie compacte

Cette MG4 EV mesure 4,39 mètres de long contre 4,28 mètres pour la MG4 vendue en Europe depuis 2022. Elle devient donc une grosse compacte familiale, à comparer aux 4,26 mètres d’une Volkswagen ID.3 et aux 4,2 mètres d’une Renault Mégane E-Tech.

Et la voilà de trois quarts arrière, avec de « petites éraflures ».
Elle se rapproche ainsi de l’imminente Leapmotor B05 et de ses 4,43 mètres, elle aussi attendue en Europe dans les mois prochains. Attendons-nous maintenant à découvrir bientôt cette MG4 EV de manière officielle chez nous, exactement comme le MG S6 qui avait d’abord été dévoilé par l’EuroNCAP avant la communication officielle du constructeur.

