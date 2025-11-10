Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Vous êtes plutôt MG3 hybride ou Lancia Ypsilon à prix cassé ?

Cédric Pinatel

Le constructeur chinois MG propose une nouvelle offre de location sans apport pour sa citadine hybride. La MG3 tombe à 169€ par mois et fait ainsi légèrement mieux que la Lancia Ypsilon « Ibrida ». Vous choisissez laquelle ?

La MG3 actuelle, une citadine hybride de 195 chevaux.

La MG3 s’impose actuellement comme la citadine hybride la moins chère du marché français. Elle démarre à 19 990€ avec sa mécanique « full hybride » de 195 chevaux et pour la rendre encore plus « désirable » auprès de la clientèle, MG France lance une nouvelle offre de location longue durée franchement attractive.

Le principe ? 4 ans de location (49 mois) avec 40 000 kilomètres sur cette période pour 169€ par mois sans premier apport. Un tarif imbattable sur les citadines de ce genre, sachant que la nouvelle Renault Clio hybride démarre par exemple à 238€ par mois avec 3 000€ d’apport à rajouter.

Encore mieux que chez Lancia

Avec cette offre, la MG3 devient encore plus abordable à la location que la Lancia Ypsilon Ibrida (à hybridation légère seulement). Cette dernière, proposée à partir de 24 500€ en prix « frontal », demande en effet 99€ par mois sur 3 ans en location longue durée avec 3 500€ d’apport (soit 197€ par mois en « lissant » le montant de l’apport sur la totalité de la durée du contrat).

Certes, l’Italienne a aussi d’autres atouts dans sa manche : malgré sa mécanique moins puissante et à l’hybridation moins profonde, elle mise sur un design franchement décalé. Alors, vous seriez plutôt MG3 ou Lancia Ypsilon ?

