EN BREF Citadine hybride 195 ch À partir de 19 990 €

MG n’arrête pas de faire parler de lui. Le constructeur chinois qui avait fait sensation avec sa compacte électrique la « 4 », qui était la compacte électrique la moins chère du marché, frappe une nouvelle fois très fort avec la « 3 » une citadine hybride de 200 ch vendue juste un peu plus cher qu’une Renault Clio ou une Peugeot 208 de base.

En effet, la petite Mg est affichée à des prix qui débutent à 19 990 €. À titre de comparaison, il faudra débourser 18 700 € pour une Renault Clio et une Peugeot 208, mais pour ce tarif vous devrait vous contenter d’un simple moteur atmosphérique de 65 et 75 ch. Face à d’autres hybrides, la différence est encore plus criante. Ainsi, une Toyota Yaris est affichée au minimum 24 500 € tandis qu’il faudra compter 25 000 € pour une Renault Clio hybride. Un écart énorme de 5 000 € d’autant plus que la MG est garantie nettement plus longtemps : 7 ans ou 150 000 km.

dailymotion Que vaut la MG 3, la citadine hybride la moins chère du marché ?

Une arrivée qui risque de changer bien des choses

Le constructeur chinois débarque donc avec autorité sur l’un des segments préférés des Français qui représente un quart du marché français et qui n’en finit pas de progresser. Si on enlève les ventes faites aux sociétés, cette catégorie représente même 50 % des ventes totales, ce qui montre bien son côté stratégique. Même si la majorité des ventes se fait en thermique, les déclinaisons hybrides et micro-hybridées représentent 20 % de la catégorie et les deux stars se nomment la Renault Clio et la Toyota Yaris. Un duo qui risque bien d’être chahuté par cette MG 3.

Sur le plan esthétique, la dernière création du constructeur chinois fait preuve d’un certain classicisme. Ses lignes sont nettement moins en rupture que la « 4 » par exemple. Elle se distingue notamment par son bouclier très travaillé et ajouré, ses projecteurs fins, son capot plongeant et sa large calandre. Cette identité se retrouvera ultérieurement sur les prochains modèles de la marque.

Un intérieur un peu décevant

Même tendance dans l’habitacle avec une planche de bord très sobre pour ne pas dire sombre et triste. On remarque notamment la taille réduite de l’instrumentation relativement, qui mesure seulement 7 pouces, tandis que l’écran multimédia revendique une dimension de 10,25 pouces. Ces deux éléments sont identiques à ceux de la MG 4, même si le second reçoit un nouveau système d’exploitation qui le rend plus fluide. Il n’en reste pas moins que les graphismes restent très basiques et très en deçà de ce que propose la concurrence dans ce domaine. Autre grief, la qualité des matériaux très décevante avec des plastiques durs et brillants sur le haut de la planche de bord.

Longue de 4,12 m, cette citadine boxe dans la même catégorie que les Renault Clio (4,05 m) ou Peugeot 208 (4,06 m). Son empattement de 2,57 m assure une habitabilité dans la moyenne de la catégorie, tandis que son volume de coffre s’établit à 293 litres, valeur là encore comparable à ce que propose la concurrence. On regrettera tout de même que la banquette arrière soit rabattable que dans un seul bloc. Ce défaut sera corrigé dans quelques mois par MG.