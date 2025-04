La Honda Jazz 4 est tellement fiable que vous pouvez l'acheter les yeux fermés !

En bref

La Honda Jazz est présente sur notre marché depuis 2001. Et son credo, c'est d'être une citadine plus pratique que les autres, en s'inspirant du concept de "minispace", sans en être un à 100 %, comme peuvent l'être les Renault Modus ou autre Toyota Yaris Verso. Elle est à mi-chemin, et en profite pour afficher une habitabilité supérieure, dans un gabarit toujours contenu. La quatrième génération dont il est question ici a été commercialisée en 2020, en gardant le concept.

Cela en fait une citadine haute (1,52 m), mais pas trop longue (4,04 m, puis 4,09 m après restylage), dont l'espace à bord et les astuces d'aménagement permettent d'accueillir cinq passagers dans de très bonnes conditions. La garde au toit est remarquable, l'espace aux jambes correct, et le volume de coffre annoncé à 304 litres semble bien plus généreux en pratique, tandis que banquette rabattue, on dispose de 1 205 litres. Mieux, la Jazz reprend le système des "magic seats" qui permet de relever l'assise de la banquette et de transporter des objets hauts au niveau des places arrière. On trouve aussi dans la gamme la Jazz "Crosstar", qui adopte un look de baroudeuse, des protections de carrosserie et des barres de toit. Un peu plus de personnalité et c'est bienvenue, car le look est sinon globalement bien fade.

Côté moteur, au singulier, la Jazz 4 propose uniquement un bloc hybride. Avant restylage, il développe 109, puis grimpe à 122 ch après les retouches d'avril 2023. C'est un ensemble dont l'avantage principal est une extrême frugalité. On peut rester facilement sous les 4 litres de moyenne. Avec des performances pas ridicules pour autant lorsque nécessaire, avec un 0 à 100 en moins de 10 secondes que ce soit en 109 ou 122 ch. Mais en conduite dynamique, ce bloc hybride donne de la voix, car le thermique, qui sert surtout de générateur pour la petite batterie tampon et le moteur électrique principal, prend des tours.

Pour le reste, l'équipement est généreux sur toutes les finitions, et heureusement, car les prix de vente en neuf étaient et restent très très élevés, la qualité de finition est moyenne, mais le vieillissement ne pose aucun problème. Le confort est préservé, mais plutôt ferme tandis que le comportement routier est rassurant, mais très sous-vireur si on accélère le rythme.

Enfin, la fiabilité de cette Honda est fidèle à la réputation de la marque : redoutable. Cela se paye en occasion, où les cotes sont très élevées.