Essai vidéo – Honda Jazz e:HEV 2020 : une sobriété record !

En bref À partir de 21 990 € Hybride non rechargeable 4,5 l/100 km WLTP

Chez Honda, après quelques hésitations, on prend l'électrification très au sérieux : en 2019, il n'y avait que le CR-V hybride mais il a été rejoint cette année par la petite e 100 % électrique ainsi que par cette Jazz à l'essai aujourd'hui, ce qui représente déjà 75 % de la gamme du constructeur en France. Dès 2021, deux autres modèles électrifiés, encore secrets, feront leur apparition, ce qui portera ce chiffre à 98 % et, en 2022 et avec l'arrivée d'une autre paire de nouveaux modèles, les 100 % seront atteints.

Mais reprenons : oui, cette nouvelle Honda Jazz, de génération GR, est une hybride et c'est même la seule version disponible aujourd'hui au catalogue français. Oui, l'ancienne, la GK, commercialisée de 2013 jusqu'à cette année, aurait dû aussi bénéficier d'une double motorisation essence/électrique mais l'antenne européenne de la marque a jeté l'éponge au dernier moment, estimant que le marché n'était pas encore assez mature et que l'investissement pour l'homologuer sur le Vieux Continent n'était pas à la hauteur des retours financiers possibles. Pourtant, oui, la Jazz précédente, la GE, y avait eu droit à partir de 2011 et on en croise encore régulièrement sur nos routes.

Le retour à l'hybride !

Question fiche technique, la partie thermique est assurée par un 4 cylindres 1.5 à cycle Atkinson développant 87 ch de 5 500 tr/min à 6 400 tr/min et on trouve deux moteurs électriques, un premier fort de 20 ch servant de générateur et rechargeant la petite batterie lithium-ion et un second, développant 109 ch et 252 Nm, s'assurant de la populsion. Jusqu'ici, que du classique mais, à l'instar de la boîte à crabots de la Renault Clio E-Tech, qui sera une de ses concurrentes, l'originalité vient de la transmission. Malgré son nom de E-CVT, il ne s'agit pas d'un train épicycloïdal, comme la GE ou ce qu'on fait du côté de Toyota qui fournira bientôt une seconde rivale avec la nouvelle génération de Yaris, mais d'une étonnante boîte à pignon unique.

Le principe peut être résumé ainsi : en conditions urbaines, le 1.5 est désaccouplé des roues motrices sert de prolongateur d'autonomie en rechargeant la batterie vient le générateur. Au-delà des limites de la ville, en cas de fortes sollicitations ou à vitesse élevée, un embrayage se charge alors de mettre à contribution le 1.5 pour assister le moteur électrique. Dans cette situation, les performances n'ont rien de ridicule, avec un 0 à 100 km/h effectué en 9,4 s. Côté consommations, sur le papier, cette recette permet d'annoncer 4,5 l/100 km de moyenne et 102 g/km de CO2, des chiffres flatteurs mais au-dessus de ce qu'annoncent les Renault Clio E-Tech et Toyota Yaris Hybride, avec respectivement 4,0 et 3,5 l/100 km. Rendez-vous à la page suivante pour découvrir les chiffres réels et très étonnants de la Jazz.

Une ligne qui n'a rien de transcendant

Esthétiquement, Honda n'aime pas vraiment le mot qu'il estime ringard mais le style de la Jazz depuis le tout premier modèle sorti en 2001 est dans le plus pur style monospace, avec une ligne de capot se prolongeant dans l'inclinaison du pare-brise avant de se noyer dans le toit et chuter au niveau du hayon. Cette nouvelle génération a cependant un style un peu moins affirmé que les précédentes, certes, elle a une bouille sympathique avec ses gros yeux ronds, mais l'identité de la marque est difficile à reconnaître sous certains angles, la face avant rappelant celle de la première génération de Toyota Aygo tandis que l'arrière évoque plutôt ce qu'on fait du côté de chez Opel.

Oui, la Jazz est un petit monospace et il n'y a aucune honte à avoir quand on voit l'habitabilité et la modularité qu'elle offre en retour. Et on commence par ces portes qui s'ouvrent jusqu'à quasiment angle droit, cela peut paraître être un détail mais cela facilite grandement l'accès et le montage, par exemple, d'un siège enfant. Deux adultes de bonne taille peuvent s'asseoir confortablement, avec de la place à revendre au niveau de la tête et des genoux, avec aussi une belle luminosité.

Une modularité toujours excellente

Même si cette Jazz dépasse à peine les 4 mètres de longueur, la taille de coffre n'est pas oubliée pour autant avec 304 litres offerts. Basculez le dossier de la banquette arrière avec l'assise qui s'abaisse automatiquement et vous obtenez un plancher plat et 1 203 litres de volume de chargement jusqu'au toit. Mais ça n'est pas tout : la Honda dispose de plus d'un joker dans sa manche portant particulièrement bien leur nom : les Magic Seats. L'assise de la banquette peut en effet être relevée et cela donne un volume absolument considérable permettant de loger d'énormes valises, un vélo voire même une commode. C'est incroyablement pratique et ça, il n'y a que Honda qui le fait.

Avec la e, la petite électrique de Honda, qui se distingue avec sa planche de bord spectaculaire, la Jazz ne pouvait pas être en reste. On retrouve pour commencer le volant à deux branches de la petite sœur branché mais aussi la part belle aux écrans avec une instrumentation numérique claire et efficace de 7 pouces et un élément central de 9 pouces réactif et facile à manipuler. L'ensemble de la planche de bord fait de gros progrès en matière de choix des matériaux par rapport la génération précédente, même si certains plastiques sont encore peu flatteurs.

En matière d'équipements, Honda n'y est pas allé avec le dos de la cuillère avec la possibilité d'avoir un régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie la reconnaissance des panneaux, la climatisation automatique, les sièges chauffants, l'instrumentation numérique, les rétroviseurs réglables et rabattables électriquement ou encore les feux avant et arrière à LED, le tout de série ! Une telle dotation dès le premier niveau de finition justifie totalement un prix d'appel de 21 990 € pouvant paraître élevé à première vue, la plaçant à mi-chemin entre la Yaris Hybride et la Clio E-Tech.