Ceci est sans doute l'Audi la plus chère de tous les temps

Audi ne bénéficie pas d’une histoire aussi riche que BMW et surtout Mercedes en tant que marque à part entière, si l’on fait la distinction avec les modèles d’Auto Union et les autres marques comme Horch ou DKW existant bien avant sa création (le nom d’Audi remonte à 1964 seulement).

Alors que Mercedes peut se targuer du record absolu de valeur chez les voitures routières avec sa 300 SLR Coupé adjugée 135 millions d’euros et que la BMW 507 dépasse largement le million d’euros, les Audi immatriculées pour la route peinent à approcher cette barre symbolique sur le marché de la collection. Certes, la marque aux anneaux a déjà vu des modèles de rallye dépasser largement cette limite, par exemple une S1 Quattro de 1988 adjugée aux enchères plus de 2 millions d’euros en 2021. Les R8 ayant remporté le classement général des 24 Heures du Mans dans les années 2000 valent probablement une fortune elles aussi. Mais on parle ici de véhicules de compétition et non pas de routières.

Une Sport Quattro à 643 000 dollars

Dans le cadre de la vente aux enchères de RM Sotheby’s organisée à Monterey ce week-end en Californie, le record de valeur des Audi de route a sans doute été battu : 643 000 dollars (soit 550 900€) pour un coupé Sport Quattro de 1984, cette version d’homologation de l’Audi Sport Quattro de rallye en Groupe B limitée à 214 exemplaires.

Forte d’un cinq cylindres en ligne turbo de 306 chevaux, elle avait la réputation de pouvoir en remontrer à une Porsche 911 de l’époque grâce à sa mécanique volcanique et ses quatre roues motrices.

Une silhouette hors du commun et une sacrée hargne

Cette Audi Sport Quattro affiche toujours un profil déroutant avec son empattement raccourci pour optimiser l’efficacité de sa version de rallye, peu élégant mais très musclé. Nous avions pu en prendre le volant en Suède à l’occasion de l’essai de l’ancienne A1 Quattro : sur la glace avec des pneus cloutés, elle se révélait très moderne dans ses sensations de pilotage et même sacrément performante.