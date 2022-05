Une Mercedes établit un nouveau record du monde !

À l’issue d’une vente aux enchères confidentielle qui s’est tenue au musée Mercedes-Benz de Stuttgart, en Allemagne, le 5 mai dernier, une Mercedes Coupé 300 SLR Uhlenhaut de 1955 a été adjugée pour 135 millions €. Une somme folle qui constitue, selon Sotheby’s, un nouveau record mondial pour une voiture, et qui fait entrer la Mercedes dans le cercle restreint des 10 objets les plus chers jamais vendus aux enchères.

Une vente hors du commun pour Oliver Barker, président de Sotheby's Europe, qui avoue que c’était : « un frisson absolu d'avoir frappé au marteau d'enchères pour ce chef-d’œuvre du design et de l'ingénierie, qui se mesure dorénavant avec les plus grandes œuvres d'art jamais vendues ».

Selon un classement établi par l'AFP des œuvres d'art vendues aux enchères ces dernières années, le record absolu est détenu par le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, adjugé en novembre 2017 pour 450,3 millions de dollars par Christie's à New York, suivi du Shot Sage Blue Marilyn par Andy Warhol vendu le 9 mai dernier pour 195 millions de dollars chez Christie's.

Le précédent record de vente aux enchères pour une voiture appartenait jusque-là à une Ferrari 250 GTO de 1962, adjugée en 2018 pour plus de 48 millions $ (plus de 45 millions €).

Créée par l’ingénieur Rudolf Uhlenhaut sur la base d'une voiture de course, la W196 R Grand Prix, et reconnaissable à sa ligne et ses portes papillon, la 300 SLR n’existe qu’en deux exemplaires qui appartenaient jusque-là à la marque. Vendue à un collectionneur privé, la voiture sera toutefois présentée au public lors de manifestations exceptionnelles.