L'insolente santé du Mercedes Classe G

L’usine Mercedes de Graz, en Autriche, vient de fêter la sortie du 600 000ième Classe G produit. Un chiffre honorable, même si cela n’a rien d’exceptionnel pour un modèle sorti en 1979.

Il y a deux ans, la marque annonçait avec fierté avoir assemblé 500 000 Classe G. Cela veut donc dire que ces deux petites années représentent 16 % de la production totale, qui dure depuis 46 ans tout de même ! En 2024, il a battu son propre record avec plus de 42 000 exemplaires écoulés dans le monde.

C’est simple, plus ce modèle prend de l’âge et plus il plaît. Si le dernier exemplaire sorti des chaînes est une version électrique G 580, c’est bien le Classe G thermique qui se vend le plus. Le phénomène va même plus loin puisque la version AMG représente un quart des ventes.

N’oublions pas que ce modèle date du millénaire dernier. Si Mercedes a revisité de fond en comble son " cube " sur roues en 2019, il conserve son antique châssis échelle. Son pont arrière est toujours rigide, même s’il adopte quatre bras. En revanche, son train avant se modernise nettement via l’adoption de roues indépendantes et de suspensions à double triangulation.

Il n'est pas près de nous quitter

Surtout Mercedes a conservé le look inimitable de son 4x4, dont les lignes répondaient avant tout à un cahier des charges militaires. Ces dernières années, ce modèle est devenu tout simplement culte. Une recette gagnante pour la marque lorsque l’on voit la progression de ses ventes.

Il représente tellement une vache à lait que Mercedes pourrait le faire durer encore dix ans. Ce chiffre est l’aveu même d’un des dirigeants de marque « Je pense qu’il pourrait être vendu encore 10 ans à condition qu’il n’y ait pas de changement brutal dans les réglementations. On continue d’investir dedans et notre clientèle l’aime toujours ». Un petit frère est bien dans les tuyaux, mais il n’a pas pour vocation à remplacer le Classe G. D’ailleurs, est-il vraiment remplaçable ?