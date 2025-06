Le Mercedes Classe G pourrait tenir "encore 10 ans de plus"

D’après l’un des dirigeants de Mercedes avec lequel nous avons pu discuter, le vénérable Classe G a encore de beaux jours devant lui. Et il va donc continuer de jouer les vaches à lait pour la marque, alors que son petit frère s’avance.

42 260 exemplaires. Voilà le nombre de Mercedes Classe G vendus dans le monde en 2024, soit un nouveau record absolu pour le vénérable tout-terrain de la marque à l’étoile introduit pour la première fois en 1979 (quand il ne s’appelait pas encore « Classe G »).

Modifié par petites touches depuis ce temps, le Classe G défie littéralement les lois du marché. Sans doute davantage apprécié désormais pour son design totalement hors normes que pour ses qualités de franchissement, il est devenu une vraie voiture de luxe et coûte plus de 170 000€ dans sa version de base. Il a récemment reçu le renfort d’une version 100% électrique, en renfort des déclinaisons thermiques toujours très appréciées par sa clientèle.

Encore 10 ans ?

D’après le CTO de Mercedes-Benz Markus Schäfer avec qui nous avons pu discuter lors de la présentation de la Mercedes-AMG GT XX, ce Classe G a encore de beaux jours devant lui. Alors que le Land Rover Defender est passé à un tout nouveau modèle au début de la décennie, l’Allemand pourrait rester au catalogue encore longtemps.

« Je pense qu’il pourrait être vendu encore 10 ans à condition qu’il n’y ait pas de changement brutal dans les réglementations. On continue d’investir dedans et notre clientèle l’aime toujours », nous dit Markus Schäfer. Avec un prix de vente moyen qui doit largement dépasser les 200 000€ et un développement technique moins onéreux que celui de modèles entièrement nouveaux, l’engin doit rester sacrément rentable pour le géant allemand !

Le petit Classe G est prêt

Quant à son futur petit frère, son design a été terminé : « on travaille dessus depuis deux ans et maintenant ça y est, il est prêt », nous précise Markus Schäfer. Nous n’avons hélas pas eu le temps de discuter de sa motorisation : aux dernières nouvelles, le prochain « petit » Classe G pourrait finalement proposer l’option d’un moteur thermique en plus de l’électrique, le G580 électrique se vendant beaucoup moins que les Classe G thermiques.