Le bide mondial du Mercedes Classe G électrique inquiète Mercedes

Depuis l’année dernière, le plus « hype » des 4x4 Mercedes existe en version électrique en plus de ses nombreuses déclinaisons thermiques. Fort de 587 chevaux et de quatre moteurs électriques (entraînant chacun une roue), il coûte chez nous 176 251€ mais évite évidemment le malus écologique de 70 000€ réservé aux variantes thermiques.

Mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne séduit pas autant les clients que ses variantes à essence et diesel. Comme le rapportent les journalistes allemands du magazine Handlesblatt, il se vend actuellement dans le monde « un Mercedes Classe G électrique pour sept Classe G thermiques ». Sur le dernier mois d’avril 2025 par exemple, le G580 électrique n’a trouvé que 1 450 clients en Europe d’après les données de Dataforce alors qu’il était avant tout conçu pour ce marché où les émissions de CO2 de ses versions thermiques constituent un problème. En Chine, seulement 58 exemplaires ont été livrés sur ce même mois.

Quid du futur petit Classe G ?

Tout va bien pour le Classe G thermique qui continue de se vendre comme des petits pains, lui qui a battu un nouveau record de production l’année dernière dans le monde.

Mais toujours d’après Handlesblatt, l’insuccès de sa déclinaison électrique pourrait pousser Mercedes à revoir sa stratégie future : il se trouve que Mercedes doit lancer prochainement un petit 4x4 inspiré du Classe G, initialement prévu avec uniquement une motorisation 100% électrique.

Un petit Classe G thermique, donc ?

D’après les journalistes, Mercedes pourrait finalement concevoir une version thermique de ce nouveau petit 4x4 pour s’adapter à la demande mondiale. Sachant qu’il sera basé sur la plateforme MMA utilisée par la nouvelle CLA, permettant une adaptation aux motorisations thermiques, cela sera de toute façon possible techniquement. Ce futur petit Mercedes Classe G doit arriver d’ici l’année 2027 au plus tard.