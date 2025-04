Un "petit" Mercedes Classe G électrique à 80 000€, ça vous dit ?

Mercedes-Benz vient d’annoncer le développement d’un nouveau SUV électrique, dont le design s’inspirera de très près du Classe G actuel. Une annonce logique tant le succès de son vénérable 4x4 se confirme encore pour l’année 2024, avec encore plus de 40 000 exemplaires écoulés dans le monde. Sachant que le prix d’achat moyen du modèle dépasse probablement les 150 000€, le tout-terrain dont les origines remontent à 1979 représente toujours un modèle extrêmement rentable pour le constructeur !

D’après les journalistes anglais d’Autocar, ce futur petit frère du Classe G arrivera en 2027 sur le marché. Il reposera sur l’architecture MB:EA que doivent utiliser notamment les prochains GLC et Classe C électriques, avec une structure monocoque contrairement au châssis séparé du « gros » Classe G.

Un peu plus de 80 000€ ?

Toujours d’après les journalistes anglais, ce futur « petit » Classe G démarrera à environ 70 000 livres sterling soit un peu plus de 80 000€. Un tarif qui serait donc très proche de celui des Audi Q6 e-tron et autres Porsche Macan Electric actuels, même s’il adoptera sans doute un positionnement différent de celui de ces deux récents SUV.

Rappelons que l’architecture MB:EA disposera d’une capacité à 800 volts et n’est a priori pas compatible avec les motorisations thermiques (même hybrides). Ce sera donc électrique ou rien.

Un design cubique

Le design du véhicule devrait davantage s’approcher de celui du gros Classe G actuel que celui de l’image en tête, réalisée par ChatGPT. On devrait retrouver les optiques rondes et la face avant très verticale en plus de la silhouette cubique. Il trouvera aussi sur son chemin un nouveau Defender Sport reprenant le style du Defender actuel.