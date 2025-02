Mercedes prépare un tout petit Classe G !

Le Mercedes Classe G, ça dure depuis 1979. Selon toute logique, ce 4x4 au châssis hors d’âge aurait dû être remplacé depuis longtemps par un modèle entièrement nouveau. Mais justement, le Classe G ne suit pas vraiment les plans produit classiques : il a évolué par petites touches au fil des décennies sans jamais quitter son vieux châssis séparé (même s’il s’est doté d’un train avant indépendant à partir de 2018).

Ce Classe G se vend toujours très bien, d’ailleurs, puisqu’il dépasse régulièrement les 40 000 exemplaires en année pleine. Pour un véhicule dont le prix de vente moyen doit s’approcher ou dépasser les 200 000€, on imagine que sa rentabilité ne pousse pas vraiment le constructeur allemand à envisager sa fin de carrière. Il vient d’ailleurs de gagner une version 100% électrique en plus de ses déclinaisons thermiques.

Et il va bientôt avoir un petit frère ! Dans une conférence de presse sur son plan produit, le constructeur allemand a publié une image montrant toute la gamme du Classe G et en rappelant ses projets spéciaux. On y trouve un petit « g » minuscule annonçant un modèle qui doit prochainement rejoindre cette gamme.

Quel positionnement ?

Mercedes va ainsi lancer un petit « g » en plus du gros Classe G actuel, mais pour l’instant on n’a aucune information quant à sa fiche technique. Aura-t-il droit lui aussi à un châssis séparé à la façon de son grand frère, ou utilisera-t-il plutôt un châssis monocoque comme la plupart des voitures modernes ? A quel point ressemblera-t-il au vrai Classe G dans son design et ira-t-il aussi loin que ce dernier en efficacité tout-terrain ?

Compte tenu de la cote d’amour actuelle du Classe G, l’idée d’une version plus compacte et beaucoup plus abordable présente assurément un potentiel de vente énorme sur le papier. Avec un moteur thermique à hybridation légère ou rechargeable ou même une version 100% électrique, il pourrait faire un carton.