Luca de Meo quitte la direction de Renault

C’est une habitude. Après avoir entériné le départ de Carlos Tavares un dimanche soir, le groupe Renault profite lui aussi de la soirée dominicale pour annoncer un autre départ, celui de Luca de Meo. Le Figaro l’a annoncé à 20h et le losange l’a confirmé officiellement quelques minutes plus tard.

Selon le quotidien, le Milanais quitterait Renault pour rejoindre Kering, la galaxie de luxe (Gucci, Yves St Laurent, Stella Mc Cartney, etc) fondée par le milliardaire François Pinault et dirigé aujourd’hui par son fils. L’entreprise compte aujourd’hui 47 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 50 milliards.

Une démission plutôt qu'un licenciement ?

L’affaire n’aurait rien d’une mise à l’écart comme celle que Carlos Tavares a pu subir en décembre dernier, et serait le fait de de Meo lui-même. D’ailleurs Jean-Dominique Senard, le président du groupe, ne tarit pas d’éloge ce dimanche soir, affirmant « qu’en plus d’être un capitaine d’industrie exceptionnel, Luca de Meo est aussi un homme créatif, impliqué, passionné et passionnant. À titre personnel, je garderai en mémoire la qualité de nos relations ». On ne saurait mieux rendre hommage à celui qui a tiré le losange du gouffre et lancé sa "Renaulution".

Évidemment, rien n'a transpiré du côté du groupe, ni même de de meo lui-même, qui se confiait, 24h avant cette annonce depuis le Mans, en exclusivité pour Caradisiac, sur le devenir de la supercar Alpine. Le seul indice d'une chaise vide chez Kering pourrait se nicher dans le souhait, exprimé par le fils du fondateur, François-Henri Pinault, qui dirige actuellement le groupe, de prendre ses distances.

Les raisons obscures d'un départ

Mais qu’est ce qui a bien pu pousser l’Italien a quitter l’automobile, un secteur ou il est impliqué depuis le début de sa carrière, enchaînant les postes chez Toyota, FCA et dans le groupe Volkswagen avant d’atterrir à Boulogne ? Une dégradation générale du secteur ou un gros temps a venir chez Renault ? Les relations compliquées avec Nissan ? la mise en orbite complexe d’Ampère, l’entité électrique du groupe ? On devrait en savoir un peu plus d’ici quelques jours. D’ici-là, la seule chose certaine, c’est que Luca de Meo quittera ses fonctions le 15 juillet prochain. Pile dans un mois.