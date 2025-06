Exclusif : Alpine veut vraiment frapper fort avec sa supercar

Vous le savez, le personnel de l’usine de Viry-Châtillon occupé jusqu’à la fin de l’année 2025 au développement des moteurs de Formule 1 de l’écurie Alpine doit être remobilisé progressivement sur les autres activités de sport automobile du groupe Renault mais surtout, sur l’élaboration de projets spéciaux concernant les voitures de route de la marque Alpine.

Parmi ces projets, la division sportive du groupe Renault prévoit de commercialiser d’ici 2028 une vraie supercar routière conçue pour attaquer frontalement Ferrari, Lamborghini, McLaren et toutes les références du marché des autos d’exception.

Luca de Meo fait des révélations intéressantes

A l’occasion des 24 Heures du Mans 2025 où Luca de Meo est venu suivre la course des deux protos d’Alpine en catégorie Hypercar (13èmes et 14èmes à l’heure où nous écrivons ces lignes dans une épreuve particulièrement disputée) et voir rouler le proto de l’Alpenglow Hy6, le président-directeur général du groupe Renault a fait des révélations intéressantes au sujet de cette future supercar routière Alpine.

Il confirme tout d’abord les informations rapportées il y a quelques semaines par des médias anglais : la supercar routière d’Alpine doit développer environ 1 000 chevaux, utiliser « deux moteurs électriques à l’avant en plus d’un troisième à l’arrière » ainsi qu’un V6 thermique. Luca de Meo précise que ce moteur, qui possèdera deux turbos et enverra sa puissance via une boîte à double embrayage, fonctionnera avec du carburant synthétique et non pas du dihydrogène contrairement à l’Alpenglow Hy6. En revanche, elle ressemblera beaucoup à cette dernière : « je viens de voir le design définitif de la voiture. Elle sera superbe », nous a-t-il confié.

6 minutes et 20 secondes sur la Nordschleife !

Nous avons aussi appris qu’Alpine cherche à rester sous les 1 600 kg sur la balance, alors qu’une Lamborghini Revuelto émarge à près de 1 800 kg à sec. La Française utilisera pour cela une monocoque en fibre de carbone fabriquée en interne. Et surtout, Luca de Meo veut qu’elle claque un chrono record sur la Nordschleife : « j’aimerais qu’elle descendre à 6 minutes et 20 secondes », nous précise-t-il, alors que le record actuel des voitures homologuées pour la route est de 6 minutes et 29 secondes pour la Mercedes-AMG One !

D’après nos informations, Alpine table sur une série d’environ 500 exemplaires et le prix de la voiture sera plus proche de celui de l’Aston Martin Valhalla que de celui des Lamborghini Revuelto et autres Ferrari SF90 Stradale (toutes deux équipées d’un moteur électrique pour chaque roue avant et d’un troisième bloc électrique entraînant les roues arrière). Elle sera donc proche du million d’euros, ce qui reste beaucoup moins cher que la Mercedes-AMG One et ses plus de trois millions. « Pour être aussi performante, elle aura beaucoup d’appui aérodynamique et quelques pièces actives », nous explique-t-on, mais sans effet de sol. Bref, le cahier des charges de la supercar d’Alpine met l’eau à la bouche et la marque espère réellement s’imposer parmi les meilleurs constructeurs de sportives d’exception avec. Après l’extraordinaire A110 thermique apparue en 2017 et toujours au catalogue, Alpine peut-elle relever ce défi encore plus ambitieux ? Les fans retiennent leur souffle.