Alpine préparerait une Hybride de 1 000 chevaux pour battre Ferrari !

L’évènement de cette semaine, c’est la présentation de l’Alpine A390. Premier SUV de la marque et modèle 100% électrique comme la récente petite A290, cet engin utilise un groupe motopropulseur au potentiel sportif intéressant (grâce à ses deux moteurs arrière gérant chacun une roue) et doit permettre au constructeur français de piquer quelques clients au Porsche Macan Electric.

On le sait, Alpine prévoit plusieurs autres nouveautés électriques pour les années à venir, dont une remplaçante directe de l’A110 thermique actuelle et un modèle plus spacieux basé sur la même plateforme. Mais la division sportive du groupe Renault travaille aussi sur un véhicule beaucoup plus exclusif, une vraie voiture de sport dont le design doit s’inspirer du concept-car Alpenglow récemment dévoilé dans une nouvelle version équipée d’un V6 à hydrogène.

Une supercar de 1 000 chevaux

D’après les journalistes anglais d’Autocar, Alpine a planifié le lancement pour 2028 d’une vraie supercar. Une supercar prenant la forme d’une berlinette à moteur central arrière, équipée d’un V6 thermique et d’au moins deux moteurs électriques installés à l’avant pour commander chacune de ses roues de façon individuelle, avec une puissance totale de 1 000 chevaux. Une architecture technique qui ressemblerait donc à celle des Ferrari SF 90 Stradale et autres Lamborghini Revuelto (et Temerario).

La voiture sera conçue au sein de l’Hypertech, ce nouveau « centre d’excellence » du groupe Renault à Viry-Châtillon prenant la place de l’ancienne usine des moteurs de Formule 1. La voiture doit peser moins de 1 600 kg sur la balance et elle coûterait évidemment plus de 200 000€. A titre de comparaison, une Lamborghini Revuelto s’affiche 500 000€.

Essence ou hydrogène ?

Les journalistes d’Autocar, qui ont discuté avec le patron d’Alpine Philippe Krief (qui travaillait d’ailleurs chez Ferrari précédemment à l’époque où la marque avait conçu la SF 90 Stradale), ne précisent pas si le V6 de la voiture fonctionnera avec du dihydrogène ou de l’essence classique. Nous essaierons d’en apprendre plus à ce sujet dans le cadre des prochaines 24 Heures du Mans où nous aurons l’occasion d’échanger avec l’équipe du constructeur.