La rumeur sur la fin de l’écurie Alpine F1 paraît totalement aberrante

Le groupe Renault mise toujours sur la Formule 1 même si la marque au losange y a beaucoup perdu en visibilité : elle a été remplacée depuis la saison 2021 par Alpine, qui cherche à capitaliser sur l’image de la discipline pour porter son développement mondial (notamment sur le marché américain si important pour sa rentabilité future).

Alpine remplacé par…Renault ?

Mais comme le rapportent les journalistes allemands d’Auto Motor Und Sport, une étrange rumeur agitait le paddock du Grand Prix d’Autriche le week-end dernier : le groupe Renault réfléchirait à renommer son écurie de Formule 1 « Renault » à partir de la saison 2026 du championnat du monde.

Cette stratégie viserait à repositionner la communication d’Alpine sur sa technologie électrique, laissant à Renault le soin d’occuper le terrain en Formule 1 où les voitures sont hybrides et utilisent un moteur thermique (dont l’électrification va d’ailleurs beaucoup changer à partir de la saison 2026).

Une aberration

Il se trouve justement que le moteur Renault va disparaître du championnat du monde de Formule 1 dès l’année prochaine, le futur ancien directeur général du groupe Luca de Meo ayant décidé de le tuer pour faire des économies avec l’écurie Alpine F1. Les Alpine seront ensuite propulsées par un groupe motopropulseur Mercedes et l’écurie française se contentera de concevoir le châssis.

Quel serait l’intérêt d’avoir des Formule 1 Renault frappées d’une petite étoile Mercedes sur leur capot en termes de communication ? Aucun, nous semble-t-il.

Bref, on ne comprendrait pas une telle stratégie alors qu’Alpine cherche toujours à se faire connaître grâce à ses engagements en sport automobile. Et plutôt que de plancher sur ce genre de considérations marketing, les équipes de l’écurie d’Enstone sont probablement très occupées à améliorer ses résultats et préparer la transition du moteur Mercedes et de la nouvelle réglementation technique de 2026. Rappelons qu’Alpine F1 évolue actuellement à la dernière place du classement des constructeurs derrière des équipes privées comme Williams et Haas. Une telle position pour une écurie d’usine paraît absolument inconcevable.

Il semble en tout cas urgent de trouver un nouveau directeur général au groupe Renault et préciser la direction de ses projets, notamment au niveau des futurs modèles de série d’Alpine et de ses engagements en sport automobile. L’écurie de Formule 1 d’Alpine reste plus que jamais en crise mais avant de partir, Luca de Meo nous avait parlé de plusieurs chantiers ambitieux.

Alors que Flavio Briatore possède toujours son poste de conseiller spécial exécutif, Alpine F1 vient par ailleurs de nommer Steve Nielsen comme directeur. L'homme était déjà directeur sportif de l'écurie Renault en 2005 et 2006, les années des grandes victoires de l'équipe avec Fernando Alonso.