Quel espoir pour Alpine F1, dernier du championnat ?

Alpine représente depuis 2021 les couleurs du groupe Renault en Formule 1, l’écurie ayant troqué le losange pour le « A fléché » cette année-là dans le cadre de sa nouvelle stratégie d’expansion globale.

En ce temps-là, Alpine tablait sur des volumes annuels de 150 000 voitures neuves à l’horizon 2030, grâce principalement à de nouveaux SUV électriques de luxe et à une arrivée sur le marché américain. Le succès d’Alpine en Formule 1 devait aussi contribuer à améliorer l’image de la marque et la faire connaître auprès de la clientèle partout dans le monde.

Mais depuis 2021, justement, Alpine a subi de nombreux revers en Formule 1 et changé à plusieurs reprises toute la direction de son écurie de Formule 1 (mais aussi celle du constructeur de voitures de route). Le groupe Renault a aussi abandonné son moteur, qui sera remplacé dès la saison 2026 par un groupe motopropulseur « client » de Mercedes-AMG.

Dernière du championnat du monde

Même si Alpine avait réussi à se sortir de cette position il y a quelques courses grâce à certains résultats honorables de son pilote Pierre Gasly, l’écurie basée à Enstone a retrouvé sa place de lanterne rouge en raison des bons résultats récents de Haas et Sauber, qui sont parvenus à marquer des points. Après dix courses, Alpine affiche 11 points contre 20 pour Sauber et 22 pour Aston Martin. Il suffirait théoriquement d’un ou deux bons résultats de ses pilotes pour repasser devant ces écuries concurrentes, mais voir l’écurie d’usine du groupe Renault à une telle position n’a vraiment rien de normal.

Flavio Briatore, le conseiller exécutif d’Alpine F1 mis en place par Luca de Meo devenu le seul homme fort de l’écurie, promettait pourtant récemment de très beaux résultats : comme il le rappelait aux journalistes du Monde il y a quelques jours, il affirme même qu’Alpine gagnera des courses en 2026 et jouera le titre en 2027 ! Certes, tout peut changer à partir de l’année prochaine avec la nouvelle réglementation. Mais vu d’aujourd’hui, ces objectifs paraissent un peu prétentieux.

Et maintenant, sans Luca de Meo ?

Rappelons que c’est Luca de Meo qui supervisait directement la stratégie d’Alpine F1 et a procédé aux nombreux changements de direction de l’écurie. Maintenant qu’il quitte le navire et que l’activité moteur F1 du groupe a déjà été liquidée (remplacée par l’Hypertech à Viry-Châtillon), peut-on imaginer que l’écurie tout entière puisse être revendue ? Rappelons qu’elle valait 1,43 milliard de dollars d’après Sportico en 2024.

Alpine projette de concevoir une vraie supercar routière pour battre Ferrari et Lamborghini et plusieurs modèles électriques à la vocation plus grand public. La marque doit augmenter significativement ses volumes de vente et la Formule 1 devait servir cette objectif. Que fera la nouvelle direction de Renault de ces projets délicats et ambitieux ?