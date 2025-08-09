Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

10 % des Français vont probablement acheter un camping-car dans les années à venir, enfin presque

Dans Loisirs / Voyages

Michel Holtz

9  

VANLIFE - Le chiffre paraît énorme mais, en y regardant de plus près, on constate qu’il se limite aux Français âgés de 50 à 75 ans vivants hors agglomération dans une maison individuelle. Une nuance qui n’empêche pas le succès de la vanlife, puisque les ventes de camping-cars et de vans ont explosé en dix ans avec une hausse de 50%.

Vans aménagés ou, comme ici, caravanes vintage, les véhicules de loisirs intéressent les Français, du moins une partie d'entre eux.

La vanlife se porte au mieux. Malgré une légère stagnation l’an passé, principalement lié à des tarifs délirants appliqués depuis plusieurs années, le marché du camping-car et du fourgon aménagé est fringant.

Selon le syndicat du véhicule de loisirs, la décennie qui vient de s’écouler est même historique, puisque les immatriculations, entre 2015 et la fin 2024 ont augmenté de 50 %, pour pointer à 26 389 l'an passé, en arrêtant les comptes en décembre dernier. Pour quelles raisons ? Le Covid est passé par là, et avec lui, puisque les ventes ont explosé à partir de 2021, le désir de liberté né des confinements.

L'hexagone presque sur le trône

Mieux, la France est devenue, dans cette décennie de toutes les martingales, le deuxième pays le plus friand de vanlife juste derrière l’Allemagne. L’hexagone absorbe aujourd’hui 15% du marché européen, ce qui fait le bonheur des aménageurs regroupés au sein du syndicat du VDL (véhicule de loisirs) qui a tenu à savoir si le public était prêt à continuer l’aventure et acheter encore et toujours des maisons roulantes.

Du coup, au mois de juin, l’organisme a mandaté l’Institut CSA pour s’en aller enquêter auprès des Français. Et bien lui en a pris puisque 10 % des interrogés déclarent qu’ils sont plutôt favorables à l’achat d’un camping-car dans les prochaines années et un tiers d’entre eux, même s’ils ne sont pas décidés à casser leur tirelire dans l’immédiat, n’excluent rien dans l’avenir.

Le salon 2025, c'est pour bientôt

Sauf que ce chiffre, pour spectaculaire qu’il soit, ne prend en compte que le public traditionnellement fan de cette pratique. Car les sondeurs n’ont interrogé que les personnes âgées de 50 à 75 ans. Et encore, pas tous ceux qui répondent à ce critère d’âge : ils ont restreint leur choix à un panel vivant hors agglomération, et dans des maisons individuelles uniquement. On ne saura donc pas si un nouveau public, un peu plus jeune et un peu moins rural, est susceptible de se passionner pour la vanlife.

Quoi qu’il en soit, les professionnels affichent un grand sourire un mois et demi avant leur rendez-vous annuel : le  salon du véhicule de loisirs qui, pour sa 59e édition, ne se tiendra plus au parc des expos de Villepinte, mais à celui du Bourget. 160 exposants s’y retrouveront et présenteront les dernières tendances en matière d’habitat routier. Et nous ne manquerons pas de vous les partager. 

