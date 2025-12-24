Les bilans automobiles 2025 - Jean Savary : " je ne suis pas du tout client, mais elle fait plaisir à regarder "

Quelle est ta voiture coup de cœur cette année ?

J’aime beaucoup la nouvelle DS8, ligne puissante et élégante, sophistiquée mais pas maniérée et surtout, qui se distingue des grosses allemandes. Je ne suis pas du tout client, mais elle fait plaisir à regarder. Depuis la première DS 5 qui m’avait bluffé, je suis fan du design extérieur de cette marque. Le seul ratage, c’est la DS 4 de 2011, boudinée et fade alors que l’actuelle n°4 est ultra-racée, originale et piquante. J’aime moins les habitacles DS, trop de chichis, de babioles, de trucs qui brillent, de coutures voyantes : on a l’impression de conduire un sac à main de luxe.

Quelle est la voiture qui t’a déçu ?

L’Alpine A290. Je sais qu’elle a été lancée en 2024, mais je ne l’ai découverte qu’en 2025 et en vois une noire tous les jours dans ma rue. Elle m’évoque le tunning des années 90, tout est vulgaire sur cette voiture, les roues qui semblent carrées, les petits phares Led en X, les épanchements de carrosserie. En plus, je ne comprends pas le concept de sportive électrique. Ni d’ailleurs le terme voiture de sport, un oxymore, comme charentaises de course ou canapé de compétition. Je reconnais que c’est souvent agréable à regarder mais ce n’est pas le cas de cette R5 à complications.

Quels modèles 2026 attends-tu avec impatience ?

La nouvelle Twingo, j’ai adoré et beaucoup conduit la première du nom, c’était une voiture tellement mignonne, intelligente et polyvalente qu’elle dépassait les catégories « bas de gamme » ou voiture populaire et il n’y a que Renauult qui sache faire ça. Je regrette seulement qu’elle ne soit pas proposée pas avec un système hybride type Clio, simplifié. Je sais que la plateforme ne le permet pas, que ce n’est pas l’air du temps, mais c’est dommage car en attendant 2035, c’est une voiture qui manque.

Dans l’actualité auto, qu’est-ce qui t’a le plus agacé ?

Pas agacé, choqué : la récente épidémie d’accidents mortels de jeunes sous protoxyde d’azote. Des années déjà que des gamin(e) s et des ados se ruinent la santé avec cette cochonnerie, mais aujourd’hui, ils ont l’âge de conduire. Pourquoi ce produit n’est-il pas interdit, ou sa vente conditionnée à un usage précis ? On ne trouve pas du chloroforme ou de la Nitroglycérine dans les épiceries. Je pense qu’il faudrait choisir entre la crème Chantilly (son usage normal) et la sécurité routière.

Quand passeras-tu à l’électrique ?

Ça me démange de plus en plus, mais je suis l’exemple parfait du non-client : pas de recharge possible à domicile, à peine 10 000 km par an, pas de trajets quotidiens et jamais en ville. Je démarre ma voiture vingt ou trente fois par an, presque toujours pour de longs trajets par autoroute. Dans mon cas, un VE n’aurait aucun intérêt environnemental – la voiture ne paierait la dette carbone de sa fabrication que dans très très longtemps -ni économique à cause du coût de la recharge rapide. Mais la question de l’autonomie ne me dérangerait pas : je m’arrête au moins tous les 250 km, fais des pauses assez longues et, à moto comme en voiture, j’ai pris l’habitude de rouler à 110 sur autoroute, ce qui est bien moins abrutissant et beaucoup plus économe en carburant.

Les voitures chinoises, une source d’inquiétude ?

Oui, forcément vu le poids économique et social de l’industrie automobile en France et en Europe. D’autant que je ne crois pas du tout au patriotisme de l’acheteur – français ou européen –, des sondages l’ont montré. Je ne parie pas d’avantage sur l’efficacité à long terme du protectionnisme. Je pense qu’il faudrait conditionner l’accès des constructeurs chinois à notre marché à l’obligation de produire batteries comme voitures en Europe, mais avec des ouvriers locaux, pas venus de Chine comme on l’a déjà vu. Peut-être en s’associant avec nos constructeurs. Ce serait le miroir des joint ventures qu’ils ont imposé aux Occidentaux quand ils leur ont ouvert leur marché.

Le made in France a-t-il encore un avenir ?

Oui, Toyota l’a démontré, comme Renault avec ses électriques et Stellantis avec certains haut de gamme. Mais il ne perdurera que s’il subsiste un tissu industriel de sous-traitants de tous rangs. Or, les constructeurs français et européens font de plus en plus appel aux équipementiers asiatiques, et pas seulement pour les batteries et pour l’électronique, mais pour des éléments basiques de fonderie, de plasturgie ou de mécanique. Non seulement, c’est contraire à toute idée de souveraineté industrielle, mais en plus, tout ce réseau de PME de plus en plus menacé pèse aussi lourd en termes d’emplois, voire davantage que les usines des constructeurs. S’il disparaît, on ne produira plus de voitures en France. Au mieux, on ne fera plus qu’assembler des kits et l’étiquette Made in France n’aura plus aucun sens.

Les Kei Cars arriveront-elles un jour ?

Pas au minuscule format japonais, mais dans le même esprit, la Commission européenne vient de créer la catégorie M1E de « petite voiture électrique abordable », limitée à 4,20 m. En France, ce format, c’est environ la moitié du marché et encore plus dans l’Europe du Sud. Ces grandes petites seront dispensées de nouvelles normes de sécurité pour dix ans, mais je trouve que la Commission aurait tout de même pu imposer une limite de poids et de vitesse maxi pour orienter la conception.

Ton souhait auto pour 2026 ?

Qu’un décret ou une loi impose aux maires de supprimer ou mettre en conformité ces milliers de ralentisseurs illégaux qui nous tassent les vertèbres et abîment nos voitures. Sans parler du danger quand ils sont mal signalés. Qu’il soit impossible de les franchir confortablement à 10 ou 15 km/h est un scandale. Avec les gravats que cela produirait, on devrait pouvoir combler pas mal de saignées ou nids-de-poule…

Une route déserte rien que pour toi et n’importe quelle voiture : quelle route et quelle voiture choisis-tu ?

Une traversée de la France par les départementales, des Ardennes à l’Ariège, dans la diagonale du vide, en automne, pendant toute une semaine. Pour la voiture, j’hésite entre une Jaguar XJ V8 à boîte auto et un grand break Subaru à moteur flat 6 et transmission intégrale. Avec ma femme et mes enfants. Si je pars seul, je préfère une moto et si j’ai le choix, je vote pour une Harley Davidson Road King.