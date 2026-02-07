Mettre un demi-million d’euros dans une Rolls ne garantit pas un service après-vente irréprochable

Le constructeur britannique Rolls-Royce est connu pour ses véhicules exceptionnels et son positionnement au sommet du luxe dans le secteur de l’automobile. Cela dit, il arrive parfois que l’histoire ne se déroule pas comme prévu du côté des clients. Voici par exemple une propriétaire de Spectre Black Badge qui regrette amèrement son achat.

Le 23 juin 2025, Marci M. Donovitz prend outre-Atlantique possession de sa belle anglaise Rolls-Royce Spectre Black Badge. Montant de la facture de l’engin : 546 385 dollars soit l’équivalent de 462 318 euros au cours actuel. Quatre mois plus tard, de lourds dysfonctionnements apparaissent. De quoi convaincre l’automobiliste de transférer sa voiture chez le concessionnaire basé au Texas pour inspection et réparation. Le garage se penche sur le véhicule et annonce devoir changer des pièces sans donner de date de livraison.

Pas de remboursement possible

40 jours après l’immobilisation de sa Spectre Black Badge, excédée, Marci M. Donovitz contacte la marque et demande le remboursement de sa voiture. Rolls-Royce refuse. Aujourd’hui encore, le coupé électrique est toujours en panne dans les locaux du concessionnaire. La propriétaire compte désormais sur son avocat et la justice américaine pour trouver une issue à cette situation.