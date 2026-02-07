Mettre un demi-million d’euros dans une Rolls ne garantit pas un service après-vente irréprochable
Oui, même chez les automobilistes les plus fortunés, les mésaventures de service après-vente discutable existent. La preuve avec cette propriétaire sans voiture quatre mois seulement après la livraison de sa Rolls-Royce Spectre Black Badge.
Le constructeur britannique Rolls-Royce est connu pour ses véhicules exceptionnels et son positionnement au sommet du luxe dans le secteur de l’automobile. Cela dit, il arrive parfois que l’histoire ne se déroule pas comme prévu du côté des clients. Voici par exemple une propriétaire de Spectre Black Badge qui regrette amèrement son achat.
Le 23 juin 2025, Marci M. Donovitz prend outre-Atlantique possession de sa belle anglaise Rolls-Royce Spectre Black Badge. Montant de la facture de l’engin : 546 385 dollars soit l’équivalent de 462 318 euros au cours actuel. Quatre mois plus tard, de lourds dysfonctionnements apparaissent. De quoi convaincre l’automobiliste de transférer sa voiture chez le concessionnaire basé au Texas pour inspection et réparation. Le garage se penche sur le véhicule et annonce devoir changer des pièces sans donner de date de livraison.
Pas de remboursement possible
40 jours après l’immobilisation de sa Spectre Black Badge, excédée, Marci M. Donovitz contacte la marque et demande le remboursement de sa voiture. Rolls-Royce refuse. Aujourd’hui encore, le coupé électrique est toujours en panne dans les locaux du concessionnaire. La propriétaire compte désormais sur son avocat et la justice américaine pour trouver une issue à cette situation.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération