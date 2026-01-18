Glissades contrôlées sur la neige de Suède pour le tout nouveau Rolls-Royce Cullinan équipé d’une motorisation électrique.

Semblable à un gros monstre zébré, le SUV Rolls-Royce Cullinan entame ses essais de mise au point dans le paysage glacé de la Scandinavie. Les essais en période de grand froid viennent de débuter pour ce grand modèle qui adopte pour sa nouvelle génération plusieurs électromoteurs associés à une batterie de grande capacité.

Le nouveau Rolls-Royce Cullinan ne devrait changer radicalement de style et en regardant de plus près le prototype camouflé, pris en photo par nos chasseurs de scoop, on se rend compte que les proportions restent identiques à celle du modèle thermique qui toujours au catalogue du constructeur anglais, propriété depuis 2003 du groupe BMW.

Quatre roues motrices et plus de 500 km d’autonomie

La motorisation électrique, Rolls-Royce connaît. La marque anglaise a acquis de l’expérience avec le coupé Rolls-Royce Spectre, dont le carnet de commandes était plein avant le début de la production de ce modèle en 2022. La Rolls-Royce Spectre est équipée de deux moteurs électriques, le moteur placé à l’arrière développe 490 ch tandis que le moteur avant affiche 258 ch. Ces deux électromoteurs d’une puissance cumulée de 585 ch (659 ch sur la version Black Badge) sont associés à une batterie de 101,7 kWh de capacité nette autorisant une autonomie de plus de 500 km au coupé anglais. Avec les deux moteurs électriques, la Spectre dispose donc de quatre roues motrices et il est fort probable que tous ces équipements électriques soient repris par le nouveau SUV Rolls-Royce Cullinan électrique qui sera commercialisé à partir de 2028.

Une base de BMW i7 pour le Cullinan

Il est difficile de s’en rendre compte en raison du camouflage intégral qui recouvre le prototype, mais la ligne de l’auto ne semble pas afficher de modifications par rapport à celle de l’actuel modèle équipé d’un moteur V12 de 6,75 litres de cylindrée et 571 ch. Les seules modifications visibles concernent les fausses sorties d’échappement qui ne peuvent tromper nos chasseurs de scoop. C’est sans doute à bord de ce SUV haut de gamme que se situeront les plus gros changements avec un tableau de bord d’inspiration Spectre. Autre changement, technique celui-là, le nouveau Rolls-Royce Cullinan devrait reprendre la plateforme de la Spectre qui est une base technique provenant de la BMW i7.