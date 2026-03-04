Ils traînent une Honda NSX volée en pleine rue

Gros moment de solitude pour le propriétaire de cette Honda NSX récemment volée à Londres. Vers trois heures du matin dans un lotissement paisible, une équipe débarque avec un Nissan Qashqai pour s’emparer en quelques instants du coupé emblématique. Pour ne rien arranger, la méthode employée pour les voleurs ne fait pas dans le détail.

Le clip enregistré par la caméra de surveillance située juste en face au moment des faits dévoile l’intégralité de la manœuvre. Sur la vidéo, le SUV dépasse la Nsx protégée par une bâche, s’arrête puis laisse sortir deux individus bien déterminés à repartir avec leur butin. Une sangle est fixée sur l’avant du véhicule puis le Qashqai accélère. La Honda s’éloigne les roues du train arrière encore bloquées par le frein à main avant de disparaître dans la nuit.

Des internautes fâchés contre le propriétaire

Aussi étrange que cela puisse paraître, les commentateurs ne s’en prennent pas uniquement aux voleurs sur le réseau social Instagram. Ils reprochent en effet au passionné d’avoir stationné sa voiture dehors sur le bord de la route. Quelques personnes prennent le temps de répondre à ces derniers : « on est à Londres. On ne peut pas garer une voiture dehors ? ». Pour découvrir tout ça, suivez ce lien.