Sur le stand Honda, la Prelude rentre à nouveau dans la lumière

La Prelude a ressuscité de ses cendres il y a quelques mois. Si les plus jeunes d’entre vous avaient oublié son existence, il s’agit pourtant d’un modèle iconique de Honda, puisqu’elle existe depuis près de 50 ans et la sixième génération vient de faire ses débuts.

Ainsi, la première génération apparue en 1978 est exposée ici à Rétromobile. S’appuyant sur des éléments techniques de la Civic et des trains roulants de l’Accord, la Prelude est surtout la première voiture de série au monde à offrir un toit ouvrant électrique de série. Elle sera produite pendant quatre ans.

À ses côtés, on trouve une 3ᵉ génération vendue entre 1987 et 1991. Celle-ci innove là également avec pour la première fois sur une voiture de série un système de 4 roues directrices. Elle se distingue aussi par ses phares escamotables.

Enfin, le troisième modèle exposé est la dernière génération, qui a été présentée près de 25 ans après la précédente. Même s’il s’agit toujours d’un coupé 4 places, la technologie a profondément changé puisque son moteur est hybride. Il s’agit du même que celui de la Civic. Pour rappel, nous avons déjà testé ce modèle sur Caradisiac. Ses tarifs débutent à 49 990 €.

