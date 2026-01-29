Sur le stand Honda, la Prelude rentre à nouveau dans la lumière
Les modèles mythiques ne manquent chez Honda à commencer bien évidemment par la Civic. Mais à Rétromobile, le constructeur japonais rend hommage à un coupé réputé, la Prelude.
La Prelude a ressuscité de ses cendres il y a quelques mois. Si les plus jeunes d’entre vous avaient oublié son existence, il s’agit pourtant d’un modèle iconique de Honda, puisqu’elle existe depuis près de 50 ans et la sixième génération vient de faire ses débuts.
Ainsi, la première génération apparue en 1978 est exposée ici à Rétromobile. S’appuyant sur des éléments techniques de la Civic et des trains roulants de l’Accord, la Prelude est surtout la première voiture de série au monde à offrir un toit ouvrant électrique de série. Elle sera produite pendant quatre ans.
À ses côtés, on trouve une 3ᵉ génération vendue entre 1987 et 1991. Celle-ci innove là également avec pour la première fois sur une voiture de série un système de 4 roues directrices. Elle se distingue aussi par ses phares escamotables.
Enfin, le troisième modèle exposé est la dernière génération, qui a été présentée près de 25 ans après la précédente. Même s’il s’agit toujours d’un coupé 4 places, la technologie a profondément changé puisque son moteur est hybride. Il s’agit du même que celui de la Civic. Pour rappel, nous avons déjà testé ce modèle sur Caradisiac. Ses tarifs débutent à 49 990 €.
Caradisiac à vos côtés
Toute la rédaction de Caradisiac vous attend sur son stand dans le hall 4 du salon Rétromobile. Quelle auto de collection acheter ? À quel prix ? Votre future voiture ancienne est-elle fiable ? Venez nous retrouver au cœur de la zone « Véhicules à moins de 30 000 € », les journalistes experts de Caradisiac répondront à toutes vos questions.
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 4 et 7.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération