Voici sans doute les deux premières Honda Prelude 6G crashées au monde
Les premiers exemplaires de la Honda Prelude de dernière génération débarquent tout juste dans les showrooms. Et conformément à cette étape importante dans l’histoire d’un modèle, les premières exemplaires à la tôle froissée surgissent sur la toile.
Avec sa mécanique hybride, la Honda Prelude de dernière génération associe plaisir et motorisation raisonnable. Cela dit, ce positionnement sage ne suffit pas à l’épargner des accidents de la circulation. Voici par exemple deux exemplaires fraîchement endommagés peu de temps après leur sortie de concession.
Les images provenant de la plateforme des enchères IAAI spécialiste des épaves comprennent depuis quelques jours deux Honda Prelude écartées de la circulation suite à un choc arrière. La première voit son pare-chocs arrière frotté, une aile enfoncée et une roue désaxée tandis que la seconde se présente de manière beaucoup plus triste avec une poupe bien amochée et un rétroviseur gauche manquant. Quoi qu’il en soit, ces deux autos ne reprendront jamais la route.
Un retour après 25 ans d’absence
Pour rappel, la Honda Prelude sixième du nom marque le retour d’un label laissé de côté depuis plus de deux décennies chez le constructeur nippon. Malgré la présence d’un ensemble hybride de 184 chevaux seulement sous le capot, le plaisir de conduite est favorisé par l’adoption de la transmission S + Shift capable de simuler une boîte de vitesses à palettes et ses passages sur huit rapports.
Photos (11)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération