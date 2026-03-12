Mais pourquoi le nouveau Porsche Cayenne S électrique est celui qui a la meilleure autonomie ?

Sans surprise, Porsche élargit déjà la gamme de son nouveau Cayenne électrique, d’abord dévoilé en version de base (408 chevaux et 442 chevaux en mode « launch control ») et en variante Turbo (857 chevaux et 1 156 chevaux en mode « launch control »).

Le Cayenne S possède comme le Cayenne de base deux moteurs (un sur chaque train) et développe 544 chevaux en puissance maximale permanente (666 chevaux en pic pendant le launch control). Son moteur arrière est refroidi via un circuit d’huile, exactement comme celui du Cayenne Turbo haut de gamme et contrairement à celui du Cayenne de base.

Ce nouveau Cayenne S Electric ne va évidemment pas jusqu’à embarquer de série toutes les options dynamiques : le Porsche Torque Vectoring Plus reste en option de même que les freins carbone-céramique, le pack Sport Chrono et le Porsche Active Ride permettant de piloter indépendamment chacune des roues via des bras motorisés. Porsche annonce un 0 à 100 km/h abattu en 3,8 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h, contre 4,8 secondes et 230 km/h pour le Cayenne de base.

Une information étonnante sur l’autonomie

Le Cayenne S embarque les mêmes batteries que les autres variantes, à savoir des accumulateurs de 113 kWh de capacité fonctionnant à une tension de 800 volts (10-80 % de charge en seulement 16 minutes avec 400 kW de puissance maximale de charge en pic).

Curieusement, le constructeur allemand annonce 653 km d’autonomie maximale WLTP pour ce Cayenne S contre 644 pour le Cayenne de base et 624 pour le Cayenne Turbo. S’il est normal qu’il consomme davantage que le Cayenne Turbo surpuissant, on s’étonne de le voir revendiquer une meilleure autonomie maximale que la version de base : il possède pourtant les mêmes jantes de série (20 pouces) et pèse 30 kg de plus sur la balance. Nous avons contacté Porsche France pour demander l’explication de cette curiosité technique, la voici : "il s'agit très probablement d'une amélioration logicielle apportée par Porsche depuis la présentation du nouveau Cayenne, introduite sur toutes les versions. Mais comme les versions de base et Turbo ont été officiellement homologuées avant, elles affichent toujours l'ancienne autonomie WLTP contrairement à cette nouvelle variante S". En réalité, il y a donc de fortes chances pour que le Cayenne de base conserve une meilleure autonomie maximale WLTP théorique malgré les chiffres. Certes, on parle là d'une poignée de kilomètres dans la vraie vie...

129 200€ en France

Ce nouveau Cayenne S Electric coûtera chez nous 129 200€ contre 107 600€ pour le Cayenne de base et 167 200€ pour le Cayenne Turbo. A titre de comparaison, le Cayenne thermique reposant sur un châssis entièrement différent démarre à 104 600€ mais avec le malus maximal français (80 000€) auquel échappe la version E-Hybrid facturée 118 200€.