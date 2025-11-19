Le nouveau Porsche Cayenne, un bijou de technologie

Cette nouvelle génération attendue pour 2026, réunit les meilleures technologies actuelles dans le domaine de l’électrique. Architecture 800 volts, batterie de grosse capacité et charge ultra-rapide. Le constructeur veut démontrer tout son potentiel dans le domaine de l’électrique.

Mais attention, la prudence est de mise. Le Cayenne électrique ne remplace pas la version actuelle, qui continuera d’être produite équipée de motorisations thermiques et hybrides rechargeables au-delà de 2030. Porsche adopte ainsi une stratégie à double offre, en conservant les deux technologies.

En effet, face au ralentissement du marché de l’électrique en Europe, le constructeur Allemand comme bien d’autres a revu ses ambitions. La firme a même annoncé récemment de nouveaux investissements dans le thermique pour prolonger son offre essence et hybride dans la prochaine décennie.

Le Cayenne électrique est quasiment l’unique SUV de luxe électrique de nouvelle génération sur le marché. L’Audi Q8 e-Tron est vieillissant, le Mercedes EQE moins sportif, Land Rover a retardé le lancement de son Range et BMW lancera son X5 électrique en 2027. Le nouveau Cayenne a donc un boulevard devant lui. Car les seuls rivaux actuels, principalement des marques chinoises, ont une image de marque moins rayonnante à l’internationale comme ZeekR, Nio, Omoda ou encore Hongqi.

Visuellement, le SUV proche des 5 mètres s’affine. On remarque un capot plus bas, des feux Matrix LED plus minces, disponibles en version HD. À l’arrière, on note l’arrivée d’un bandeau LED avec lettrage Porsche lumineux. La version Turbo peut s’octroyer des jantes de 22'' et un freinage carbone/ceramique en option.

Pour qu’une voiture électrique soit efficiente, il y a deux paramètres très importants. Le premier, c’est le poids. A priori, de ce côté-là, c’est raté puisque le SUV dépasse les 2,5 tonnes sur la balance (2 645 kg pour le Turbo). Le second paramètre : l’aérodynamisme. Et dans ce domaine le nouveau Cayenne se place comme un bon élève, avec un Cx de 0,25 (coefficient aérodynamique). Un très bon score dû à des éléments aéros actifs comme les volets d’air à l’avant, le béquet de toit et les lames arrière latérales qui se déploient pour améliorer la traînée.

Habitacle et équipements numériques

L’intérieur du Cayenne a été redessiné autour du nouvel écran OLED incurvé développé par Porsche. Le Flow Display. Il s’agit du plus grand jamais installé dans une Porsche. Il fonctionne sous Android Automotive et propose de très nombreuses fonctionnalités parmi lesquelles on retrouve un assistant avec IA, un planificateur d’itinéraires connecté, du streaming vidéo, des jeux ou encore des « Mood Modes », qui influent sur l’éclairage, le toit panoramique, la climatisation, les sièges ou encore sur la musique.

Cet écran impressionnant permet d’afficher dans la totalité plusieurs applis comme Waze ou Maps. Il est complété par une instrumentation numérique grand format totalement personnalisable et aussi par un affichage tête haute à réalité augmentée projetant des indications de navigation dans le champ de vision du conducteur.

En option, le passager peut bénéficier d’un écran d’environ 15’’ pour profiter de tous les contenus multimédias. Les commandes principales de climatisation conservent des boutons physiques. S’il est équipé d’un bouton de démarrage, le nouveau Cayenne peut s’ouvrir et démarrer via son smartphone ou une montre connectée, via l’application Porsche.

Parmi les nombreuses nouveautés on note aussi l’arrivée d’un toit panoramique à cristaux liquides, comme chez Renault qui autorise plusieurs positions et un chauffage de surface innovante qui réchauffe sièges, accoudoirs et panneaux de porte.

Jusqu’à 1 156 ch pour le Cayenne Turbo

Le nouveau Cayenne grandit légèrement et atteint désormais 4, 98 m. Son empattement progresse de 13 cm offrant ainsi davantage d’espace aux passagers arrière. Ces derniers seront chouchoutés avec une banquette réglable électriquement en coulissement et en inclinaison. Le coffre lui est aussi vaste qu’une soute d’Airbus avec 553 litres de base, 781 litres banquette avancée et jusqu’à 1 588 litres, une fois rabattue. A cela il faut ajouter un frunk de 90 litres à l’avant (pour ranger les câbles).

Construit à Bratislava sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric) utilisée par le Macan, le nouveau Cayenne électrique sera disponible au lancement en deux versions : « Cayenne Électrique » et « Cayenne Turbo Électrique ». Les deux sont équipés de deux moteurs synchrones à aimants permanents, un sur chaque essieu, assurant une transmission intégrale avec gestion électronique Porsche Traction Management (ePTM).

La version Turbo atteint une puissance combinée de 857 ch en mode normal et peut dépasser les 1150 ch avec la fonction launch control. Le couple maximal atteint alors 1 500 Nm ! Les performances sont celles d’une supercar avec un 0 à 100 km/h en 2,5 s, un 0 à 200 km/h en 7,4 s et une V-max de 260 km/h. Le système de transmission ne comporte pas de boîte à deux rapports, contrairement au Taycan mais le moteur arrière dispose d’un système de refroidissement spécifique par huile, issu de la F1, pour optimiser les performances. Porsche a également ajouté un bouton magique, le « Push-to-Pass » qui permet d’activer 176 ch additionnels pendant 10 secondes.

La version de base développe quant à elle 408 ch et jusqu’à 442 ch (et 885 NM de couple) avec la fonction launch control. Les performances sont également celles d’une voiture de sport avec un 0 à 100 km/h sous les 5 secondes (4,8 s) et une V-max de 230 km/h.

Recharge DC ultra-rapide et recharge AC par induction

Les deux versions sont alimentées par une même batterie d’une capacité généreuse de 113 kWh (108 kWh utiles). L’ensemble lui autorise une autonomie allant jusqu’à 642 km WLTP (Cayenne) et 623 km (Turbo). Il s’agit de batteries LG produites en Pologne pesant environ 600 kg. L’avantage de la technologie 800 volts, c’est de pouvoir recharger vite. Très vite. Et avec une batterie aussi grosse c’est un atout. Ainsi le nouveau Cayenne peut avaler jusqu’à 400 kW en courant continu (DC), permettant de passer de 10 à 80 % en un peu plus de 15 minutes. Il se positionne ainsi parmi les nouvelles références du marché comme Xpeng G6 ou le nouveau iX3. Une nouveauté intéressante et encore très rare à l’heure actuelle. Mais pour en profiter il faudra trouver une borne adaptée, ce qui ne court pas les rues en France à l’heure actuelle. Sur une borne 400 V, la puissance est limitée à 200 kW, pour un temps de charge d’environ 26 minutes. Le nouveau Cayenne est livré avec un chargeur embarqué de 11 kW et surtout propose la recharge induction (option). Un système similaire à celui d’un smartphone. Il suffit de faire installer chez soi une plaque reliée au compteur et de simplement stationner la voiture au-dessus. Porsche revendique un rendement de

Porsche annonce avoir particulièrement travaillé sur la récupération d’énergie. SI le Cayenne se prive volontairement d’un système de One Pedale, il dispose de trois modes de régénération : de la roue libre, sensation « frein moteur » et récupération adaptative comme chez BMW prenant en compte le trafic routier et la vitesse. Le constructeur annonce surtout que la récupération d’énergie par friction peut aller jusqu’à 600 kW, soit un niveau comparable à celui de la Formule E.

Un châssis full options

Le Cayenne électrique inaugure la suspension Active Ride (option), dérivée des systèmes utilisés sur les Taycan et Panamera hybrides. Chaque amortisseur est piloté individuellement, ce qui permet de conserver une assiette plate. Il s’offre aussi les roues arrière directrices (5°), un différentiel arrière à glissement limité et en option un système de freinage carbone céramique. La suspension pneumatique pilotée, elle, est proposée de série. Pour ceux qui souhaitent s’aventurer en tout-terrain Porsche le Cayenne répond présente. La garde au sol varie entre 19 et 24 cm selon les modes de conduite, le SUV peut franchir jusqu’à 50 cm d’eau et tracter jusqu’à 3,5 tonnes. Un contrôle de descente automatique est actif jusqu’à 30 km/h.

L’exclusivité a un prix. En France, le nouveau Cayenne électrique débute à 107 600 € et son dérvivé Turbo, à 167 200 €, hors options. Des tarifs salés mais pourtant inférieurs d’environ 10 000 € à ceux de l’actuel Cayenne Hybride.