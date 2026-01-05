Volkswagen fait machine arrière : ce détail surprenant de la future ID.Polo va ravir les nostalgiques !

Alors qu’il faut se contenter pour le moment d’une carrosserie camouflée, l’ID.Polo dévoile son intimité, à savoir son habitacle. Pour Volkswagen, il s’agit de créer pour les futurs modèles ID un intérieur « façonné par les retours d’expérience des clients ». Si tous les constructeurs partent, en théorie, des utilisateurs pour concevoir leurs intérieurs, Volkswagen semble l’avoir oublié ces dernières années.

Les futurs clients de cette Polo électrique profiteront de commandes physiques sous l’écran tactile. Sur les images publiées par la marque, on distingue les fonctions de la climatisation, les indispensables feux de détresse ou encore le dégivrage. Ce n’est pas tout, la console centrale accueille une bonne vieille molette pour le réglage du volume. Voici un agencement qui facilitera, à nouveau, la vie.

Ce n’est pas tout puisque le volant accueille de nombreuses commandes, physiques également. Dernier détail, quatre boutons pour les vitres électriques sont disposés sur la contre-porte conducteur. Certains constructeurs n’en proposent que deux, avec un commutateur pour ceux de l’arrière.

Pour autant, Volkswagen reste dans son époque puisque l’ID.Polo s’équipe d’un grand écran tactile de 13 pouces ainsi que d’une dalle numérique de 10,25 pouces. Celui-ci est dénué de casquette, accentuant le côté aérien et épuré de cette planche de bord. Les nostalgiques de première génération de Golf retrouveront avec joie le graphisme de ses compteurs et de ses aiguilles. Ce détail rétro plaira à coup sûr.

La Renault 5 dans le viseur

Par ailleurs, le tissu garnit de nombreux éléments tels que les panneaux de porte et la planche de bord, afin d’apporter de la chaleur et un aspect un peu plus cossu que de simples plastiques. Volkswagen précise qu’elle profitera d’une nouvelle génération de logicielle, du Travel Assist de troisième génération qui reconnaîtra les feux rouges, les panneaux de stop et assurera la fonction One Pedal.

Cette ID.Polo sera commercialisée au printemps 2026. Longue de 4,05 m, elle laissera le choix entre quatre puissances moteur (116, 135, 211 et 226 ch pour la GTi). Deux batteries seront proposées, de 37 et 52 kWh, avec une autonomie maximale annoncée à 450 km. Sa cible est claire : la Renault 5.