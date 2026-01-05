Le grand basculement du marché des flottes

Une luciole dans la nuit. Dans un marché des flottes plongé dans le noir, la lumière est venue des ventes de véhicules électriques.

Avec 16 548 unités (VP + VUN) immatriculées en décembre, les ventes de modèles à batteries ont progressé de 67,3 %. Un bond allant jusqu’à + 70,4 % (13 567 unités) pour les seuls VP, d’après les données AAA Data.

Face à la contrainte

« Longtemps en retard en matière d’électrification, les flottes ont clairement accéléré leur transition énergétique depuis le début de l’année sous la pression des mesures réglementaires », souligne AA Data.

Avec des mises à la route (136 563 VP + VUN) en hausse de 47,9 % sur l’année, les voitures à batteries représentent désormais près de 20 % du marché des flottes, et même 24 % pour les seuls VP. Une note positive dans un marché en repli 8,6 % (725 041 unités) sur l’ensemble de l’année 2025. Pire que les 5 points perdus par le marché global.

Les véhicules particuliers sous pression

Côté véhicules particuliers, la contraction est nette. Les immatriculations chutent de 8,9 % en décembre et de 10,3 % sur l’ensemble de l’année. L’essence et le diesel, longtemps piliers des flottes, accusent une dégringolade spectaculaire de – 41,2 % et – 43,5 % sur l’année, souligne AAA Data.

Malgré les excellents scores de l’électrique, les modèles hybrides restent la première motorisation des flottes VP (près de 49 % en décembre), malgré un recul des mises à la route de 5,1 % sur l’année Le signe d’un possible essoufflement.

Les utilitaires résilients

Le marché des véhicules utilitaires apparaît plus résilient. En décembre, les immatriculations sont quasi stables (–0,2 %), même si le bilan annuel demeure négatif (–5,8 %) sur un canal où le diesel reste ultra-dominant, représentant plus de 72 % des volumes, malgré un léger recul annuel de – 6,9 %.

Là encore, l’électrification progresse : les VU électriques affichent une hausse de 54,6 % en décembre et de 28,8 % sur l’année. Les hybrides enregistrent même une croissance annuelle spectaculaire (+ 56,9 %), bien qu’ils restent encore marginaux en volume.

Une recomposition accélérée

Au global, l’essence et le gazole poursuivent leur déclin structurel, tandis que l’électrique s’impose comme le principal moteur de croissance, avec une envolée de 67,3 % en décembre et de près de 48 % sur l’année. Les hybrides, désormais bien installés, dominent le mix énergétique des flottes (34,7 % en décembre), mais leur dynamique ralentit.

Derrière ces chiffres se dessine une recomposition profonde du marché à entreprises, sous l’effet conjugué des contraintes réglementaires, des politiques RSE des sociétés et d’une offre électrique de plus en plus étoffée.