Toutes les voitures hybrides du marché en 2025

Lorsque l’on parle de voiture à motorisation hybride, on parle souvent de Toyota. Car la marque japonaise avec le lancement de la Prius sur son marché national en 1997 a mis en avant cette technologie qui était à l’époque considérée comme une technologie d’avant-garde. Depuis 1997, et la première Prius, quatre autres générations de Prius (dont la deuxième génération arrivée en Europe en 2004) ont vu le jour et cette auto a donné des idées à d’autres constructeurs.

Pratiquement tous les constructeurs se sont mis à créer des voitures hybrides. Certains se sont inspirés de la marque japonaise pour créer des systèmes d’hybridation autorechargeable, beaucoup d’autres ont installé dans leurs autos des dispositifs de micro-hybridation qui vont du simple alternodémarreur à des modèles plus sophistiqués avec un moteur électrique intégré dans la boîte de vitesses.

Petites ou grandes voitures hybrides, il y en a pour tout le monde

Si la première Toyota Prius était une berline taille compacte, la motorisation hybride en se démocratisant s’est imposée dans toutes les catégories d’autos. On en trouve désormais chez les citadines comme la Renault Clio ou la Toyota Yaris, mais aussi chez les routières comme la Skoda Superb et bien évidemment dans la catégorie des SUV, chez les petits comme l’Opel Mokka, le Jeep Avenger et chez les gros comme le nouveau Dacia Bigster, le Hyundai Santa Fe ou bien encore le Toyota Rav4.

Catégorie par catégorie, les hybrides du marché français

Ce guide d’achat a été conçu afin de vous faire découvrir l’ensemble des modèles hybrides qui se trouvent actuellement sur le marché automobile français. Dans chacune des catégories se trouvent répertoriés les modèles disponibles ainsi que celui que les essayeurs de Caradisiac vous conseillent. Avec les modèles présentés, vous aurez accès pour chacun à un essai ainsi qu’à son actualité. C’est à présent à vous de faire votre choix.