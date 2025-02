L’Opel Mokka restylé se prend pour une voiture « plaisir »

EN BREF Une Opel "passion" ? Petit SUV au design "différent" A partir de 26 500€ 136 ch et boîte auto (à 29 500€) Pas de malus en "Hybrid"

Né comme un véhicule 100% Opel en 2012 au sein de la General Motors, l’Opel Mokka tel qu’on le connaît actuellement existe depuis 2021 et repose, comme la quasi-totalité des « petits » modèles actuels du groupe Stellantis, sur une architecture mécanique quasi-standardisée.

Ses dessous ne diffèrent pas beaucoup de ceux du Peugeot 2008 (qui se vend beaucoup mieux), mais avec un format et un design très différent : au lieu des 4,30 mètres du Français, l’Allemand se limite à 4,15 mètres de long et affiche une silhouette de quasi-coupé au lieu de la carrure très carrée et massive du Peugeot.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Plus audacieux esthétiquement que mécaniquement, ce Mokka de seconde génération inaugurait d’ailleurs la nouvelle face avant d’Opel avec sa calandre « Vizor » et rappelle un peu -toutes proportions gardées- le Nissan Juke par sa philosophie.

Avec un habitacle heureusement plus spacieux que celui du Japonais malgré ses dimensions réduites, puisqu’il offre un intérieur moins engoncé des places arrière parfaitement utilisables pour de grands gabarits sur de longs trajets.

Surclassé par le Peugeot 2008 à ce registre, il se contente d’un coffre de 350 litres (contre 434 pour son cousin de Stellantis ou même 460 litres pour le Frontera) mais sa forme assez pratique le rend quand même utilisable.

Le restylage apporte une planche de bord revue, les deux écrans de 10 pouces de diagonale (combiné d’instrumentation et tablette tactile centrale) de série, quelques boutons en moins et une interface numérique améliorée (intégrant la base Snapdragon Cockpit) qui a au moins le mérite de faire fonctionner correctememnt la connectivité smartphone via Apple Carplay (nous n'avons hélas pas eu le temps d'étudier plus en détail son efficacité hors applications de réplication smartphone).

La qualité de finition ne fait pas de miracles mais ne commet pas non plus de gros impairs et on note aussi l’intégration de ChatGPT dans la reconnaissance vocale (à condition d’opter pour le système de navigation optionnel) comme dans d’autres modèles du groupe Stellantis ayant récemment ajouté cette fonction. Comme nous ne disposions pas de réseau cellulaire au moment où nous l’avons testé sur des routes d’arrière-pays espagnol, nous ne pouvons pas vous donner notre avis sur l’efficacité de cette nouvelle fonction.