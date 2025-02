L’Opel Mokka restylé se prend pour une voiture « plaisir »

Le Mokka restylé joue dans une catégorie des SUV citadins devenus tellement nombreux qu’il faudrait désormais les séparer en fonction de leur taille et de leur philosophie. Avec ses 4,15 mètres, il figure parmi les plus petits modèles du genre. Mais ce n’est pas le moins cher puisqu’il démarre à 26 500€ avec le moteur essence de 136 chevaux à boîte manuelle, soit 2 000€ de plus qu’un Frontera plus gros et spacieux mais moins puissant (100 chevaux).

Le Nissan Juke qui affiche lui aussi un design un peu différenciant démarre à 25 400€ avec son moteur essence de 114 chevaux. Son cousin direct de Stellantis le « gros » Peugeot 2008 demande au minimum 27 000€ avec un moteur de 100 chevaux à boîte manuelle. Le Renault Captur débute à 26 100€ avec un moteur essence de 100 chevaux compatible GPL. Le Volkswagen T-Roc se négocie à partir de 27 540€ avec un moteur essence de 116 chevaux, son petit frère le T-Cross à 27 240€ avec un petit moteur de 95 chevaux et le Taigo assez proche en philosophie, à 24 570€ avec 95 chevaux. Doté de série d’un moteur à l’hybridation plus poussée que celle du Mokka (avec 116 chevaux), le Toyota Yaris Cross demande au minimum 26 300€. Citons aussi le Ford Puma dont l’esprit peut aussi se rapprocher de l’Allemand d’une certaine manière. Il démarre à 27 490€ avec un bloc essence de 125 chevaux.

A retenir : une Opel un peu à part

Alors que le nouveau Frontera vise à offrir le meilleur rapport prix/praticité, le Mokka restylé continue de jouer sur des registres moins « rationnels » : il essaie, comme les Ford Puma, Nissan Juke et autres Volkswagen Taigo, de séduire d’abord par son design assez peu conventionnel dans une catégorie des SUV urbains bourrée de concurrents dans tous les sens. Force est de constater que ce positionnement un peu « à part » ne l’empêche pas d’offrir une bonne habitabilité en plus d’un excellent niveau de confort et même d’aptitudes dynamiques sérieuses. Si bien qu’il nous paraît d’autant plus recommandable avec son moteur essence de base de 136 chevaux à boîte manuelle (malgré le malus de 360€), le plus puissant de la catégorie à ce niveau de prix (hors hybrides à boîte automatique de Dacia, Citroën et MG) et combiné d’office à un bon niveau d’équipement. Les plus pragmatiques, qui ne recherchent que la meilleure habitabilité possible dans un SUV citadin au très grand coffre, continueront de se reporter vers d’autres propositions. Peut-on dire que le Mokka est un SUV de niche ? Au vu des ventes, oui, puisque la version pré-restylage a beaucoup moins séduit que le Peugeot 2008 en Europe.

Reste évidemment le problème de la confiance en la fiabilité de ses moteurs. Confronté à une image catastrophique auprès du grand public depuis la médiatisation des affaires PureTech (on le constate tous les jours) touchant aussi bien Opel que Peugeot, Citroën ou DS et dans une moindre mesure les bugs du lancement de la Citroën C3, Stellantis doit désormais se montrer exemplaire en la matière. La nouvelle boîte e-DCS6 montée dans ce Mokka Hybrid restylé a d’ailleurs déjà fait l’objet d’un rappel sur d’autres modèles du groupe et on espère que toutes les mauvaises pratiques constatées par le passé ont été définitivement écartées par la nouvelle direction.

Caradisiac a aimé

Le design qui sort un peu de l'ordinaire

Les places arrière très correctes malgré la taille

Le dynamisme étonnant

Caradisiac n'a pas aimé

Le coffre en retrait par rapport à la concurrence

Il faut opter pour un pack à 3 100€ pour le régulateur adaptatif

Une face avant moins jolie sans les chromes ?