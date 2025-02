L’Opel Mokka restylé se prend pour une voiture « plaisir »

L’Opel Mokka restylé laisse le choix entre deux niveaux de finition : « Edition » avec des jantes de 16 pouces, les feux avant à LED, la climatisation automatique monozone, les deux écrans à diagonale de 10 pouces avec connectivité totale ou encore les deux prises USB à l’arrière. Il manque la caméra de recul ou les aides à la conduite semi-autonome de niveau 2 mais la dotation de série n’a rien de spartiate.

Le niveau GS ajoute justement cette caméra de recul (à 180 degrés) en plus de la finition bicolore, des jantes de 17 pouces et d’habillages intérieurs plus flatteurs. Le cuir végan reste en option (à 500€), de même que le pack Techno (à 3 100€ tout de même !) incluant la reconnaissance vocale améliorée de Chat GPT, la navigation TomTom Europe, le régulateur de vitesse adaptatif avec système de maintien dans la voie, les optiques avant à éclairage entièrement matriciel ou encore le volant chauffant). Pour ceux qui veulent « augmenter » la finition bicolore, le capot noir est facturé 300€.

Le point techno : Opel toujours à la pointe sur l’éclairage matriciel Depuis l’ancienne Astra lancée en 2015 et disparue en 2021 (qui a été conçue à l’époque où Opel faisait toujours partie de la General Motors), le constructeur allemand tient à proposer systématiquement une technologie d’éclairage matriciel en option (après s’être revendiqué comme le pionnier en la matière chez les marques généralistes). Celle du Mokka restylé s’intègre dans le pack Techno à 3 100€ et comprend 14 segments avec une fonction adaptative, un réglage automatique de l’assiette et un assistant feu de route. Le système reste cependant moins sophistiqué que celui de son grand frère le Grandland, dont les phares Intelli-Lux Pixel Matrix HD Light vont aussi loin que les systèmes des meilleures marques premium.