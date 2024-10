Le malus 2025 pourrait être quasi confiscatoire et mettre à mal certains modèles (+ listing de tous les malus)

Bien sûr, le durcissement du système de bonus/malus n'est pas une surprise. On sait depuis le début qu'il est voué à être plus sévère d'année en année. C'était le but et une nécessité pour orienter les ventes vers des modèles plus écologiques, ou du moins, plus vertueux en matière d'émissions de CO2.

Mais ce qui est une surprise, c'est la violence des évolutions, et leur rapidité. Car il n'était pas inscrit en 2008, lorsque le système a été mis en place, que le malus maximum atteindrait 60 000 € en 2024, soit un montant plus élevé que le prix de certaines voitures qui le subissent, tuant purement et simplement ces modèles sur notre marché.

Il n'était pas écrit écrit non plus que de simples Clio d'entrée de gamme à petit moteur seraient un jour considérées comme si polluantes qu'il faille les punir d'un malus, elles qui au départ, bénéficiaient même d'un bonus !

Le PLF 2025 fait en ce sens polémique. Certes, il n'est pour le moment qu'à l'état de projet, nous tenons bien sûr à le rappeler, mais l'orientation est claire : on va continuer à taper, et fort, sur la "bagnole". Vous trouverez plus bas dans l'article les nouveaux montants qui sont prévus. Vous verrez que pour certains grammages de CO2, l'inflation subie est quasiment confiscatoire. Même si le terme n'est pas approprié, c'est l'idée...

Certains modèles placides désormais malussés

Et de fait, certains modèles, qui n'ont rien de sportif, sont désormais touchés de plein fouet. On ne parlera pas ici de ceux qui étaient exemptés, et qui écopent désormais de 50, 100, ou même 200 € de malus. Cela peut s'absorber, et ne représente souvent même pas 1 % du prix de l'auto.

Mais par exemple, un Renault Austral, en motorisation micro-hybride (donc plus écologique) 1.3 TCe 160 ch BVA, qui affiche 141 grammes de CO2/km, passerait de 1 074 € à 1 629 € de malus (+ 555 €), soit une augmentation de ce dernier de 51,7 % ! Pire, un paisible Renault Kangoo 1.3 TCe 100 ch seulement, à boîte mécanique, et qui émet 155 grammes de CO2/km, passerait de 3 119 € à 4 279 € (+ 1 160 €) soit une inflation de 37,2 %.

Chez Peugeot, une 308 SW 1.2 Puretech 130 EAT8 (130 g de CO2/km) passerait de 310 à 540 €. C'est moins impressionnant mais c'est tout de même une inflation de 74,2 % du malus.

Les chiffres sont de plus en plus impressionnants à mesure que l'on rentre dans le club des autos un peu sportives. Par exemple, une Volkswagen Golf GTI Clubsport 300 ch, qui est à 173 grammes, passerait de 11 803 € à 18 858 € ( + 7 855 €) ! Une augmentation de 59,8 % et un malus qui passerait de 22 % du prix de l'auto à 35 %. Le malus 2024 faisait déjà réfléchir, le malus 2025 fera probablement abandonner...

Et lorsque l'on arrive au niveau d'autos encore plus sportives ou encombrantes, c'est encore pire. Ainsi, une Audi A6 50 TDI 286, pourtant diesel, émet 190 grammes de CO2, soit un malus 2024 de 45 990 €, déjà à même de disuader. En 2025, il serait de 61 245 € ( + 15 255 € et + 33,2 %). On rappelle pour rire que ces + 15 255 € permettraient d'acheter une nouvelle Citroën C3 toute entière !

La grogne est là

Bref, on comprend mieux pourquoi toute l'industrie auto râle et tousse. Carlos Tavares de Stellantis considère ce projet comme une "erreur" et une "double peine". Pour Luca de Meo, à la tête de Renault, "si 80 % des véhicules sont taxés, ça devient une taxe révolutionnaire !". Même au sein du gouvernement, on reste mesuré. Le ministre de l'industrie Marc Ferracci, a proposé devant la grogne que de "nouveaux équilibres soient trouvés". Son homologue à l'Economie, Antoine Armand, estime que "le débat parlementaire devra permettre d'ajuster les paramètres du malus automobile"...

Tableau des malus 2025

Voici le tableau des malus proposés pour 2025. Ils démarrent des 113 g au lieu de 117, et le malus mximal passe à 70 000 € (avant 80 000 € en 2026 et 90 000 € en 2027) dès 193 g au lieu de 194.